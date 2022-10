Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Giorgia Meloni a Kiev Volodymyr Zelensky ha invitato Giorgia Meloni a Kiev. Il presidente ucraino e la leader di Fratelli d’Italia si sono sentiti oggi per telefono: lui le ha fatto le congratulazioni per la vittoria alle elezioni e l’ha invitata nella capitale ucraina.

A cura di Annalisa Girardi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Giorgia Meloni a Kiev. I due si sono sentiti per telefono e, comunicano fonti di Fratelli d'Italia, durante la conversazione Zelensky si è congratulato con Meloni per la vittoria alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. Non solo: si è anche detto "certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo governo italiano". Il presidente ucraino ha poi ribadito la gratitudine al nostro Paese anche per quanto riguarda l'invio di armi a Kiev, per resistere all'aggressione russa, e ha fatto particolare menzione anche al nuovo decreto presentato proprio oggi dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al Copasir. Infine, Zelensky ha invitato Meloni nella capitale ucraina, Kiev.

La leader di Fratelli d'Italia, da parte sua, ha ringraziato Zelensky per le congratulazioni e, sempre secondo quanto riporta il partito in una nota, "ha ricordato la vicinanza che Fratelli d’Italia e i Conservatori europei hanno dimostrato nei confronti di Kiev fin dal primo giorno della guerra", confermando "il suo pieno sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino" e ribadendo "che la dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine da parte della Federazione Russa non ha alcun valore giuridico e politico". Infine Meloni ha anche rinnovato il suo impegno per ogni sforzo diplomatico che possa rivelarsi utile per la cessazione del conflitto.

Proprio questa mattina, arrivando a Montecitorio, Meloni aveva commentato quanto stesse accadendo in Ucraina. E aveva affermato, rispetto all'ipotesi che il presidente russo Vladimir Putin potesse effettuare test nucleari ai confini con il Paese: "È sicuramente una situazione molto complessa, per questo serve molta prudenza". Alcuni giorni fa, invece, sull'esito dei referendum aveva detto: "Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell'intero continente europeo.Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali".