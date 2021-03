"Spesso ci chiediamo: cosa possiamo fare noi per le donne? Ma dovremmo soprattutto chiederci: cosa possono fare le donne per noi? Per noi tutti, uomini e donne. Se nell'ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta?". Lo ha scritto il fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo, in un post sul suo blog personale dal titolo "Signore, la storia siete voi", in vista della giornata di domani, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

"Sono le donne – ha affermato – a tenere in piedi questo Paese. Le donne faticano molto più di noi maschi, ma decidono molto meno di noi maschi. Le donne hanno più doveri e oneri di noi maschi, ma hanno meno diritti di noi maschi. Finiamola! Stiamo facendo del male a tutti. Non solo alle donne".

"Se confrontiamo dieci Paesi governati da donne – ha proseguito Grillo – e dieci Paesi governati da uomini, non c'è partita. Studi scientifici dimostrano che quasi tutti i paesi che hanno gestito meglio la pandemia sono governati da donne. E tutti, ma proprio tutti, i paesi che hanno gestito catastroficamente la pandemia sono governati e dominati da maschi".

Questa data storicamente riporta alla memoria il tragico incidente avvenuto a New York, l'8 marzo del 1911, quando un incendio scoppiato in una fabbrica provocò la morte di almeno 134 operaie. L'idea di una giornata dedicata alle donne fu proposta dal Partito socialista americano, anche se la prima Festa della Donna celebrata l'8 marzo fu quella del 1914. Fu la Seconda conferenza delle donne comuniste, nel 1921, a stabilire che l’8 marzo fosse la data unica in cui ricordare il ruolo della donna nella società. L’ONU poi, nel 1977 ha riconosciuto l'8 marzo come Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale.