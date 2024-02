Il piano del governo per abolire il tetto di spesa per il personale sanitario Lo ha assicurato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, spiegando di voler riorganizzare completamente la sanità pubblica, mettendo al centro proprio il personale: quindi non solo l’addio al tetto di spesa, ma anche l’aumento delle indennità e la valorizzazione dei professionisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il governo è al lavoro per abolite il tetto di spesa per il personale sanitario. Lo ha assicurato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo all'evento organizzato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario. Il ministro ha spiegato di voler riorganizzare completamente la sanità pubblica, mettendo al centro proprio il personale: quindi non solo l'addio al tetto di spesa, ma anche l'aumento delle indennità e la valorizzazione dei professionisti.

"Siamo solo all'inizio di un percorso per riorganizzare la nostra sanità pubblica. I prossimi obiettivi sono l'abolizione del tetto di spesa per le assunzioni di personale, l'aumento delle indennità di specificità e la valorizzazione degli specializzandi. Vogliamo restituire attrattività al servizio pubblico, fare in modo che i nostri professionisti restino nelle nostre strutture trovando condizioni economiche, professionali e organizzative, incentivanti", ha detto Schillaci.

Oggi, 20 febbraio 2024, si celebra la quarta Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato: "L'abbiamo istituita durante la pandemia che oggi ci stiamo lasciando alle spalle, ma tenendo vivo il ricordo del sacrificio e dell'impegno delle donne e degli uomini del nostro servizio sanitario in prima linea a combattere il virus e ad assistere e salvare milioni di italiani", ha sottolineato il ministro.

Per poi ribadire che fin dal suo insediamento il governo abbia posto al centro "la valorizzazione e la tutela del personale sanitario che è il cuore pulsante del Servizio sanitario nazionale e garantisce ogni giorno la piena attuazione del diritto fondamentale alla salute, così come sancito dalla nostra Costituzione". Il ministro ha aggiunto che "in questo anno, le misure che abbiamo adottato in sanità hanno posto al centro il personale sanitario" e ha citato ad esempio il decreto Bollette, con cui si è intervenuti sull'area dell'emergenza-urgenza "con specifici incentivi e con misure per tutelare la sicurezza degli operatori sanitari e il confronto con le categorie è continuo per migliorare e potenziare gli strumenti a nostra disposizione".