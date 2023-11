Il Pd crolla nei sondaggi politici, Fratelli d’Italia vicino al 30%: bene M5s e Lega Il Partito democratico ha perso lo 0,9% dei voti rispetto a inizio settembre. Nel frattempo Fratelli d’Italia è rimasto fermo, ma è bastato per trovarsi a quasi dieci punti di distacco da tutti. Ecco chi cresce e chi scende nel nuovo sondaggio politico elettorale di Bidimedia.

A cura di Luca Pons

Il Pd di Elly Schlein registra un calo netto di quasi un punto, mentre in cima alla lista delle preferenze Fratelli d'Italia non si muove ma resta distante da tutti. In lieve crescita il Movimento 5 stelle e la Lega, un nuovo passo indietro invece per Forza Italia. Sono i risultati del nuovo sondaggio politico realizzato da Bidimedia, che guarda ai cambiamenti nelle intenzioni di voto rispetto a inizio settembre, poco più di due mesi fa.

Fratelli d'Italia resta in in testa, sale la Lega e cala FI

Fratelli d'Italia è stabile al 29,1%. Il partito di Giorgia Meloni negli ultimi due mesi non è cresciuto, ma non è neanche calato. Così resta fisso in prossimità della soglia del 30%, e nel frattempo tutti gli altri partiti italiani restano ad almeno dieci punti di distanza. La Lega sale al 9,5% con un guadagno dello 0,2%. Un passo avanti modesto che lascia comunque il Carroccio di Matteo Salvini sotto la doppia cifra, nonostante la mobilitazione su temi come l'immigrazione e la guerra.

Va peggio a Forza Italia, che con il 6,3% (-0,1%) si conferma in un periodo di calo e ben lontano dai risultati ottenuti poco più di un anno fa alle elezioni politiche. La coalizione di centrodestra è completata da Noi moderati (0,8%, +0,1%), e nel complesso raccoglie il 45,7% dei voti.

Il Pd perde quasi un punto, cresce invece il M5s

Il dato più significativo è quello che riguarda il Partito democratico, che scende al 19,3% perdendo lo 0,9%. Quasi un punto percentuale di gradimento perso negli ultimi due mesi, che porta Fratelli d'Italia a circa dieci punti di distacco.

Nell'opposizione fa meglio il Movimento 5 stelle, che sale al 16% guadagnando lo 0,2%. Il M5s di Giuseppe Conte è ancora il secondo partito dell'opposizione, ma il distacco con il Pd si è ridotto parecchio tra settembre e novembre.

Insieme ai dem, completano il centrosinistra l'Alleanza Verdi-Sinistra (stabile al 3,2%) e +Europa, che cala dal 2,8% al 2,5%. Sommando tutti i componenti, la coalizione che si era presentata alle scorse elezioni oggi otterrebbe il 25% dei voti.

Crescono sia Azione che Italia viva

È una settimana positiva per i due partiti di centro che componevano il Terzo polo, Azione e Italia viva. Azione di Carlo Calenda sale al 4% (+0,2%), mentre Italia viva al 2,7% (+0,1%). Al momento il distacco tra i due è piuttosto chiaro, e potrebbe diventare pesante se restasse su questi numeri anche in vista delle prossime elezioni europee, a giugno 2024. Infatti, in quell'occasione la soglia di sbarramento per eleggere dei parlamentari europei sarà fissata proprio al 4%.

Tra gli altri partiti, il sondaggio di Bidimedia rileva Italexit di Gianluigi Paragone (1,7%, -0,1%), Unione popolare di Luigi De Magistris (1,2%, -0,2%) e Democrazia sovrana e popolare (stabile all'1%). Infine, c'è l'ingresso di un partito che non era presente nella scorsa rilevazione: Alternativa popolare, coordinato dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, si attesta all'1% delle preferenze.