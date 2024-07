video suggerito

Il Movimento Cinque Stelle è entrato a far parte del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo Gli eurodeputati del Movimento cinque stelle – otto in totale – entreranno a far parte del gruppo della Sinistra al Parlamento Ue. Con la delegazione pentastellata, il gruppo passa a 47 membri totali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Il Movimento Cinque Stelle è entrato a far parte del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo, The Left. La capogruppo francese Manon Aubry aveva fatto sapere ieri mattina di aver ricevuto la richiesta da parte degli eurodeputati grillini e aveva avviato dei colloqui con la delegazione pentastellata. In particolare, gli eurodeputati della Sinistra hanno ritenuto necessario approfondire alcune questioni sulle posizioni assunte in passato dal M5s, quando era al governo con la Lega. Alla fine, il voto ha avuto esito positivo: i Cinque Stelle dovranno sottoscrivere la linea politica del gruppo e siederanno poi fianco a fianco dei colleghi italiani eletti con Avs, Ilaria Salis e Mimmo Lucano.

Nella scorsa legislatura gli eurodeputati del M5s non facevano parte di nessuna grande famiglia europea ed erano quindi nel gruppo dei non iscritti. Prima del voto, però, Giuseppe Conte aveva fatto capire che ci sarebbe stato un cambiamento: "Saremo determinanti, andremo nell'area progressista. Con i socialisti? No, nell'area progressista. Ci sarà una sorpresa". Non aveva quindi specificato in che gruppo si sarebbero iscritti i nuovi eletti, ma escluso il gruppo dei Socialisti & Democratici le opzioni papabili rimanevano quello dei Verdi e quello della Sinistra. Già a gennaio dell'anno scorso c'erano state delle interlocuzioni tra i Cinque Stelle e i Verdi europei, ma non erano andate a buon fine.

Insomma, l'adesione al gruppo della Sinistra era attesa da molti commentatori e analisti. Del resto nel programma del M5s erano inserite diverse questioni in linea con il posizionamento della sinistra, ad esempio sulle armi e la guerra. Con l'ingresso dei pentastellati, otto eurodeputati, il gruppo passa a 47 membri: dopo quella de La France Insoumise, la delegazione Cinque Stelle è la più numerosa nella famiglia europea.

Gli eurodeputati eletti con il Movimento Cinque Stelle lo scorso 8 e 9 giugno sono:

Giuseppe Antoci

Gaetano Pedullà

Mario Furore

Carolina Morace

Valentina Palmisano

Dario Tamburrano

Danilo Della Valle

Pasquale Tridico