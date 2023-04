Il ministro Fitto sul Pnrr: “Sui ritardi per la terza rata arriverà una soluzione nelle prossime ore” Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, è intervenuto al Senato con un’informativa urgente sullo stato di attuazione del Pnrr.

A cura di Luca Pons

Dopo settimane di esitazioni e polemiche, oggi il ministro per gli Affari europei e incaricato per il Pnrr, Raffaele Fitto, è intervenuto in Senato con un'informativa urgente sul Pnrr. Allo stato attuale, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che permetterebbe all'Italia di ricevere più di 191 miliardi di euro di fondi europei è in ritardo, sia su scadenze passate sia su quelle che si presenteranno a breve. Alcuni progetti inseriti nel Pnrr sono semplicemente irrealizzabili, come il governo ripete da circa un mese.

Terza rata in ritardo, "la soluzione arriverà nelle prossime ore"

"La prima grande questione è stata il raggiungimento dei 55 obiettivi per la terza rata del Pnrr", ha iniziato Fitto. "Il governo Meloni ha trovato 25 obiettivi raggiunti al suo insediamento, nei mesi successivi c'è stato un lavoro intenso sugli altri 30. Dopodiché è iniziata una fase di confronto con la Commissione".

Meloni e Fitto stanno parlando con la Commissione europea per sistemare i problemi riguardanti proprio questi obiettivi, che l'Italia avrebbe dovuto raggiungere entro dicembre 2022. In gioco c'è la terza rata del Piano, da 19 miliardi di euro. La Commissione si è presa due mesi di tempo in più del normale per valutare il lavoro svolto dall'Italia, e questi scadono a fine aprile.

La scorsa settimana il ministro Fitto ha annunciato che due progetti, lo stadio di Firenze e il ‘Bosco dello sport' di Venezia, sono stati esclusi dai finanziamenti europei: "Ho incontrato i sindaci di Firenze e di Venezia, anche perché dal precedente governo i due interventi erano stati considerati un obiettivo raggiunto", ha rivendicato Fitto. "Resterà il problema di questi due interventi, che riguarderà trovare soluzioni condivise" senza fondi europei.

Gli altri due punti problematici riguardano le concessioni portuali e il teleriscaldamento (anche questi gestiti dal governo Draghi, ha sottolineato il ministro). Per entrambe, dovrebbero essere stati raggiunti gli accordi necessari per superare le criticità superate dalla Commissione. Perciò, ha detto Fitto, "si proseguirà nelle prossime ore con l'invio degli ultimi documenti, e arriverà una soluzione, anche perché sta scadendo" il tempo in più che la Commissione si è presa.

I ritardi sulle scadenze di giugno 2023, tra asili nido e idrogeno: "Non è il caso di fare allarmismo"

Intanto, per la prossima scadenza di giugno 2023 ci sono altri obiettivi da rispettare – 27 in tutto – e sul piatto ci sono altri 16 miliardi di euro. Anche in questo caso, ci sono già dei ritardi quasi incolmabili, ad esempio sul piano per l'ampliamento degli asili nido. La soluzione del governo è ritrattare con l'Europa: cambiare alcuni obiettivi, rinunciare ad altri e ridirigere i fondi su interventi più fattibili. Il punto è che finora non si sa che cosa il governo voglia cancellare, cosa modificare e cosa aggiungere. Il piano con le modifiche arriverà solo nell'estate: l'esecutivo ha fatto una giravolta dopo aver detto per settimane che la proposta sarebbe stata pronta entro il 30 aprile come richiesto dalla Commissione Ue.

"Non è il caso di fare allarmismo, stiamo lavorando al raggiungimento di questi 27 obiettivi", ha detto Fitto. Il ministro ha fatto tre esempi di modifiche al Pnrr che saranno necessarie: "Il primo è il piano per gli asili nido, che aiuta a spiegare l'importante differenza tra i progetti in essere (quelli che esistevano già prima del Pnrr) e i nuovi progetti. Con i ritardi accumulati finora, sugli asili nido è messo in discussione l'affidamento di tutti i lavori entro il giugno 2023. Eppure, ci sono dei Comuni che hanno la capacità di effettuare gli interventi in tempo, e altri che non lo sono".

Per questo, sarebbe necessario "modificare la scadenza intermedia di affidamento dei lavori (il 30 giugno), per permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale", cioè l'utilizzo dei nuovi asili nido "entro la scadenza complessiva del dicembre 2025". L'obiettivo generale deve essere "non è perdere gli interventi, ma capire quanti interventi non riescono a rispettare il target per ragioni oggettive, e quali possono essere oggetto di confronto con la Commissione".