video suggerito

Il ministro Crosetto in ospedale: ha lasciato il Consiglio supremo della Difesa in ambulanza Guido Crosetto è stato trasportato in ospedale in ambulanza questa sera. Lo rendono noto fonti del suo ministero, specificando ha lasciato in anticipo il Consiglio supremo della Difesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato ricoverato in ospedale, dove è stato trasportato in ambulanza. Lo rendono noto fonti del suo ministero, specificando che il cofondatore di Fratelli d'Italia ha lasciato in anticipo il Consiglio supremo della Difesa, riunito questa sera. Secondo quanto riportano alcune agenzie di stampa, avrebbe accusato un senso di malessere durante l'incontro.

Lo scorso febbraio era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Nancy a Roma, dove era arrivato da solo a piedi accusando forti dolori al petto. In seguito ad alcuni accertamenti gli era stata diagnosticata una lieve pericardite, cioè un'infiammazione alla membrana che riveste il cuore, che però non aveva provocato danni. Era stato quindi dimesso dopo qualche giorno. In passato il ministro della Difesa aveva avuto qualche problema cardiaco, con un ricovero nel 2013.

"Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!", ha subito commentato Matteo Salvini alla notizia dell'arrivo in ospedale di Crosetto. Anche da Azione sono arrivati gli auguri di pronta guarigione: – "Esprimo vicinanza al ministro Guido Crosetto con l'augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione", dice Carlo Calenda.

"Esprimiamo i nostri sentiti auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto, recatosi in ospedale per un malore", affermano Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, icapigruppo del Movimento 5 stelle di Camera e Senato. "Il nostro auspicio è di rivederlo presto in Parlamento e in tutti gli altri luoghi di dibattito politico".

"Un grande abbraccio e un sincero augurio di pronta guarigione al ministro CROSETTO. Forza Guido, ti aspettiamo presto nuovamente operativo, con la grinta e l'entusiasmo di sempre", ha scritto su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.