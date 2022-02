Il governo va sotto in Senato su due emendamenti della Lega al dl che proroga lo stato di emergenza L’Aula di Palazzo Madama ha approvato due emendamenti, proposti dalla Lega, sul decreto per la proroga dello stato di emergenza su cui il governo aveva dato parere contrario.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo va sotto con i numeri in Senato. L'Aula di Palazzo Madama ha infatti approvato due emendamenti, proposti dalla Lega, sul decreto per la proroga dello stato di emergenza su cui l'esecutivo aveva dato parere contrario. Le modifiche in questione sono all'articolo 2 del provvedimento e portano la firma di Luca Briziarelli e Luigi Augussori.

Il primo emendamento in questione è quello che prevede che in zona bianca siano "consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale". Il secondo, invece, dà il via libera a "l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole italiane per il rientro al proprio domicilio o per giustificati motivi di salute" anche senza Green Pass.

Intanto dall'opposizione la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, continua ad attaccare l'esecutivo di Mario Draghi, sostenuto da una larga maggioranza che, come nel caso appena descritto, non sempre si muove all'unisono. "Il governo è ovviamente più debole. credo che se Draghi ha preso in considerazione l'ipotesi di andare al Colle, perché mi pare l'abbia presa, la valutazione, a occhio, era esattamente questa… Si avvicina la campagna elettorale, i partiti hanno bisogno di segnalare la loro esistenza e peculiarità e quindi, ovviamente, alzeranno sempre l'asticella… vediamo i partiti di governo che scendono in piazza contro il governo", ha detto in riferimento al recente flash mob organizzato dal Carroccio in piazza Montecitorio per protestare contro il caro bollette e in polemica con il Superbonus al 110%.

Intervenendo alla trasmissione Anni 20 su Rai Due, la deputata romana ha anche sottolineato: "Questo parlamento non può produrre nulla di buono, come ha dimostrato anche l'elezione del capo dello Stato. Spero che la legislatura finisca quanto prima. Credo che il governo si logorerà e non riuscirà a fare le cose di cui l'Italia ha bisogno".