Il generale Roberto Vannacci è stato nominato capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri Il generale Vannacci – finito al centro delle polemiche per i contenuti del suo libro “Il mondo al contrario” sarà trasferito a Roma: è stato infatti nominato capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri.

A cura di Annalisa Girardi

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il generale Roberto Vannacci è stato nominato capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri. Da domani sarà trasferito a Roma, dove assumerà il comando operativo: a dare la notizia è La Gazzetta di Lucca, città nella cui provincia – precisamente a Viareggio – vive il militare finito al centro delle polemiche nei mesi scorsi per aver scritto e autoprodotto un libro dal linguaggio sessista e discriminatorio. Dopo l'uscita de "Il mondo al contrario" il generale era stato sostituito dal comando dell'Istituto geografico militare, ma ora sarebbe stato assegnato a una delle aree di primo piano dell'Esercito italiano. Vannacci, a quanto si apprende, sarà responsabile dell'indirizzo delle attività di approntamento e si occuperà di gestire lo staff per quanto riguarda operazioni e addestramento.

"Già da domani sarò a Roma per il mio nuovo incarico di capo di Stato Maggiore del comando delle forze operative terresti. Una nomina in linea con il mio grado, con la mia funzione e con la mia esperienza", ha commentato il diretto interessato. Per poi aggiungere: "Un incarico prestigioso che assumerò con grande determinazione e passione e che mi vedrà nella Capitale dove presterò servizio. Un comando che si occupa della validazione delle unità che devono partire con ruoli operativi all’estero, della loro preparazione, del loro addestramento".

Vannacci ha poi spiegato di essere sempre stato "assolutamente convinto di non aver violato alcuna norma né legale né disciplinare". E ha aggiunto: "Non ho mai avuto dubbi sul fatto di non aver commesso mancanze disciplinari o violato codici militari. Anche il ministro Crosetto dopo il nostro incontro si era espresso chiaramente dicendo che avrei avuto un nuovo incarico. Ero certo che una volta fatti gli approfondimenti tutto sarebbe tornato nell’alveo della normalità. Non ho mai temuto per la mia carriera nonostante le polemiche".

Leggi anche Cecenia, il leader Kadyrov nomina il figlio 15enne Adam a capo del suo servizio di sicurezza

Sulle polemiche ha quindi poi concluso: "Chi fa polemica ha già mostrato di non essere preparato, asserendo delle sue verità non vere. Continuo a fare il soldato, chi ha millantato una mia discesa in politica lo ha detto erroneamente, almeno per il momento, perché ho sempre detto che non mi precludo nulla nel futuro".

Fonti della Difesa nel frattempo hanno fatto sapere che non si tratterebbe di una promozione: "Il generale era a disposizione del comandante delle forze operative terresti da cui già dipendeva. Ora all'interno dello stesso comando andrà a ricoprire un incarico adeguato al suo grado".