Il caso Giambruno fa il giro d’Europa: “Il compagno di Meloni colpevolizza le vittime di stupro” Il caso di Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, è uscito dall’Italia. Le sue parole sui recenti casi di stupro, che molti hanno interpretato come una colpevolizzazione delle vittime, e la conseguente polemica politica hanno avuto risonanza su diversi quotidiani europei.

A cura di Luca Pons

Non si ferma la polemica su Andrea Giambruno, conduttore tv di Rete 4 che in diretta ha detto, riferendosi ai recenti casi di stupro: "Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi eviti di incorrere in determinate problematiche, e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi". In Italia, la reazione politica è stata immediata, e Giambruno ha rifiutato di scusarsi per poi rispondere con una lunga intervista.

Ma il caso è andato anche oltre i confini nazionali, e ad accorgersi delle sue affermazioni problematiche – accusate di colpevolizzare le donne vittime di violenza, invece di rivolgersi agli uomini che compiono lo stupro – sono stati anche molti giornali internazionali. Il motivo è evidente: Giambruno non è solo un conduttore di un programma quotidiano su una delle principali reti nazionali, ma è anche il compagno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

El Pais, il principale quotidiano spagnolo, ha dedicato una lunga ricostruzione al caso, riportando le parole del giornalista (identificato nel titolo come "il compagno di Meloni", come in tutti gli altri giornali internazionali) e mettendo in evidenza le reazioni del mondo politico e della società civile, oltre a sottolineare che da Giorgia Meloni non è arrivata nessuna risposta. Nel titolo, El Pais ha messo in evidenza la sintesi dell'affermazione più emblematica del discorso di Giambruno: "Si no te emborrachas, evitas al lobo", "Se non ti ubriachi, eviti il lupo".

Molti altri dei principali giornali spagnoli hanno dato spazio al caso, da La Vanguardia a El Mundo, e persino il quotidiano sportivo Marca, che ha scritto di "parole controverse" e ha ricordato quando, poche settimane fa, Giambruno aveva minimizzato gli effetti della crisi climatica sempre in diretta, conducendo il suo programma. "Oggi ci rammarichiano ("lamentamos", ndr) del commento del compagno di Giorgia Meloni", ha scritto El Mundo su Instagram.

In Francia, il caso è emerso soprattutto su Le Parisien, quotidiano tra i più letti del Paese. Il giornale ha parlato di "commenti colpevolizzanti per le vittime", di "chiare accuse alle vittime che sono ritenute in qualche modo ‘responsabili' delle violenze subite".

Nel Regno unito le parole di Giambruno sono finite anche sul Guardian, tra i giornali in lingua inglese più autorevoli e più letti al mondo. "Il partner di Giorgia Meloni è sembrato suggerire che le donne possano evitare di essere stuprate se non bevono troppo", ha sintetizzato il quotidiano britannico. Anche il Telegraph ha scritto delle "accuse di victim blaming" rivolte al giornalista, e ha dato risalto anche alla condanna arrivata da Alessandra Mussolini: "Non dovremmo più sentire queste cose nel 2023, è un tipo di mentalità davvero preoccupante", ha detto la deputata europea.