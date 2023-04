Il camion vela del candidato di Fratelli d’Italia si è incastrato sotto un arco storico a Pisa Nei giorni scorsi un camion vela con affissi i manifesti elettorali di Raffaele Latrofa, assessore uscente e candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative a Pisa, si è incastrato sotto un arco storico danneggiandolo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un camion vela incastrato sotto un arco storico, un assessore in piena campagna elettorale a cui vengono girati dei video già virali, l'opposizione che insorge evidenziando tutti i paradossi di questa storia. A Pisa si vota il 14 e 15 maggio per le elezioni amministrative. Il sindaco uscente, Michele Conti della Lega, si è ripresentato e punta alla conferma. Nella sua lista c'è anche Raffaele Latrofa, candidato con Fratelli d'Italia e già assessore durante la legislatura che si sta chiudendo. Non un incarico qualsiasi: lavori pubblici e cura della qualità urbana. Scorrendo le sue deleghe si va dal verde all'edilizia.

Da qualche giorno un video con il volto sorridente Latrofa è diventato virale. Ma non si tratta di un evento elettorale: un camion vela con affisso il suo manifesto e l'indicazione "scrivi Latrofa" si è incastrato in città sotto un arco storico. Si tratta della porta calcesana di via Garibaldi e – secondo le opposizioni – l'incidente simboleggia "la scarsa, anzi nulla considerazione in cui il nostro patrimonio storico e artistico è tenuto da chi ci governa". La lista civica Una città in comune spiega su Facebook: "L’intradosso dell’arco con alcuni conci sono stati devastati dal manifesto elettorale dell’attuale assessore ai lavori pubblici". Va ovviamente sottolineato, però, che non era l'esponente di Fratelli d'Italia a guidare il camion.

Latrofa non ha potuto evitare a lungo l'argomento, e dopo qualche ora di silenzio ha deciso di intervenire: "Mi spiace per l'inconveniente di cui sono venuto a conoscenza da alcuni post che ho visto e da messaggi che mi sono stati mandati – si legge in una nota dell'assessore, riportata dal giornale locale Quinewspisa – Ho ricevuto rassicurazioni, da parte della società che si occupa della propaganda elettorale, che tutto è rientrato e che non ci sono stati danni alle strutture".