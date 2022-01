Green Pass, oggi scattano le nuove regole per parrucchieri ed estetisti: ecco cosa cambia Scattano oggi, giovedì 20 gennaio, le nuove regole sul Green Pass base, che diventa obbligatorio anche dal parrucchiere, dal barbiere e dall’estetista. Ecco quindi che cosa cambia da oggi.

A cura di Annalisa Girardi

Sono in vigore da oggi, giovedì 20 gennaio, le nuove regole sul Green Pass, diventato obbligatorio anche per i servizi alla persona. La Certificazione Covid servirà quindi anche per andare dal parrucchiere, dal barbiere e dall'estetista, luoghi dove fino a questo momento non era richiesta. Lo ha stabilito il governo durante le festività natalizie, tra le altre misure anti Covid, per contenere la quarta ondata di contagi e la diffusione della variante Omicron. Prima era necessaria solo per i lavoratori di settore, come stabilito in precedenza quando era stato introdotto l'obbligo di Certificazione Covid in tutti i luoghi di lavoro, ma da oggi servirà anche ai clienti per accedere in questi spazi.

Green Pass per parrucchieri ed estetisti, cosa cambia e come scaricarlo

Da oggi, quindi, per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall'estetista è obbligatorio il Green Pass base. Si tratta della Certificazione che può essere scaricata anche tramite un tampone, antigenico o molecolare, negativo effettuato nelle ore precedenti. Con il codice Authcode ricevuto dal ministero della Salute e la tessera sanitaria il Green Pass può essere scaricato anche direttamente dal sito del governo a questo link.

Le nuove regole sul Green Pass, dove servirà a febbraio

Nei prossimi giorni, inoltre, le regole cambieranno ulteriormente e il Green Pass base verrà esteso ad ulteriori attività. Dal 1° febbraio, infatti, sarà obbligatorio anche per entrare negli uffici pubblici, per andare in banca o alle Poste, e per accedere ai negozi e ai centri commerciali. Sono però escluse le attività considerate essenziali, specificate nel nuovo Dpcm del governo in cui sono appunto identificati i negozi in cui non sarà richiesto il Green Pass. Tra questi ci dovrebbero essere anche alimentari, edicole, farmacie e parafarmacie. L'esenzione non dovrebbe invece riguardare i tabaccai e le librerie.

Infine, dal 15 febbraio, sarà anche introdotto l'obbligo sul lavoro di Super Green Pass per gli over 50: per questa categoria è già in vigore l'obbligo vaccinale e da metà febbraio gli occupati per recarsi sul posto di lavoro dovranno esibire la Certificazione Covid rafforzata, quella scaricabile con il vaccino o con la guarigione.