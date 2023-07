Governo va sotto alla Camera: bocciato ordine del giorno del Pd su cui c’era parere favorevole Il sottosegretario all’Economia aveva espresso parere favorevole su un ordine del giorno presentato dal Partito democratico alla riforma fiscale, ma in Aula la maggioranza ha votato contro, smentendo il membro del governo.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo viene smentito alla Camera dalla sua stessa maggioranza. Il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, aveva espresso parere favorevole su un ordine del giorno presentato dal deputato del Partito democratico Gianni Cuperlo alla riforma fiscale. In Aula, però, il testo è stato bocciato con 148 voti contrari e 131 a favore. Il sottosegretario ha quindi lasciato l'Aula, per poi rientrare comunque poco dopo: nel frattempo l'opposizione ha accusato la maggioranza di sconfessare il sottosegretario.

Nello specifico, l'ordine del giorno presentato da Cuperlo impegnava il governo "a realizzare, in coincidenza con l'esercizio della delega, una vasta campagna di opinione utilizzando il servizio pubblico radiotelevisivo, media tradizionali e new media per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto delle diverse forme di evasione ed elusione fiscale, sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali a partire da sanità, scuola e infrastrutture".

Insomma, un ordine del giorno su una campagna per sensibilizzare sugli effetti dell'evasione fiscale e sull'impatto che questa ha sulla qualità dei servizi di cui poi usufruiscono tutti i cittadini. Ma la maggioranza, nonostante il parere positivo del sottosegretario non ha votato a favore.

"Mi spiace che il sottosegretario Freni si allontani dall'Aula, ma volevamo esprimergli la nostra solidarietà, visto che aveva espresso parere favorevole su un ordine del giorno del tutto ragionevole mentre la sua maggioranza l'ha smentito con questo voto", ha detto la capogruppo dem, Chiara Braga, commentando il voto. "Credo che sia un bruttissimo segnale di approccio ideologico e di non volontà di raccogliere il richiamo positivo che Cuperlo, con la sua proverbiale signorilità, ha posto a tutta l'Aula e al governo e prendiamo atto che la maggioranza ha sfiduciato il rappresentante del governo", ha poi aggiunto.

Subito la replica di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Deluderò i colleghi dell'opposizione ma ribadisco il voto, non in relazione al merito ma all'illustrazione che ne è stata fatta. Voglio ricordare che quest'anno il recupero dell'evasione fiscale è altissimo e che l'Agenzia delle Entrate sta assumendo 4.200 persone e che, lo dicono sempre i fatti, se ci sono 100 miliardi di evasione fiscale sarà bene responsabilità di chi ha governato 10 anni negli ultimi 13, o no?".