Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vuole escludere una crisi di governo, che a suo dire “non farebbe bene al Paese”. Ma sa bene che il rischio è tutt’altro che escluso. Durante la registrazione della puntata di Accordi & Disaccordi, in onda stasera su Canale 9, Conte afferma: “Un governo non può andare avanti senza la fiducia di tutte le forze politiche di maggioranza, ciascuna forza politica ha la massima dignità. Se non ci fosse questo sostegno, è inutile sottolineare quali sarebbero le conseguenze”. Anche per questo motivo Conte rivolge una sorta di appello a Matteo Renzi: “Italia Viva è un compagno di viaggio. In questo momento sta sollevando dei problemi, sta rivendicando delle petizioni politiche, è importantissimo ritrovare chiarezza di intenti, condivisione di obiettivi e soprattutto grande visione. Domani ci confronteremo nel merito e vediamo se ci sono le condizioni per andare avanti più forti di prima”.

Ma una crisi di governo ora, secondo Conte, “non farebbe bene non solo al Paese ma a tutto l'elettorato del M5S, del Pd, di Iv che crede in un percorso”. Eppure il problema con Italia Viva resta e per il presidente del Consiglio “porre delle condizioni ‘prendere o lasciare’ sarebbe sbagliato, significherebbe che non si può collaborare. Sarebbe una grave irresponsabilità fermarsi per un mancato chiarimento”. Il riferimento è chiaramente proprio a Matteo Renzi e al suo partito. Su cui poi ironizza: “Ormai la gara è a chi rinuncia alle poltrone, è una gara al contrario, una volta si faceva la corsa per occuparle…”, con riferimento alle dichiarazioni di Renziche si dice pronto a far lasciare tutte le poltrone di governo a Iv.

Si discute anche di rimpasto durante la registrazione della puntata di questa sera: “Se ci sono delle richieste, del malessere, è giusto ascoltarli e comprenderli, per ciascuna forza politica. Dopodiché ci confronteremo tutti insieme”, afferma. Ancora, sul Recovery fund Conte si sofferma a parlare della task force tanto contestata da Iv: “Se ci sono proposte alternative, che garantiscano l'obiettivo di salvaguardare speditezza e capacità di spendere, ben vengano”. Intanto fonti di Italia Viva fanno sapere che la capodelegazione al governo, Teresa Bellanova, non parteciperà questa sera ad alcun vertice sulle nuove misure in vista del Natale. La riunione sarebbe dovuta proseguire in nottata proprio per attendere il ritorno della ministra dell'Agricoltura, ma quest'ultima non sarà presente e andrà direttamente domani alle 18 a Palazzo Chigi per l'incontro tra Iv e Conte nell'ambito della verifica di governo.