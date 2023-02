Gli ‘appunti di Giorgia’, Meloni: “Vittoria alle regionali è segnale del consenso sul nostro lavoro” La premier Meloni nella sua ribrica ‘Gli appunti di Giorgia’, difende lo stop al Superbonus: “Ci sono state moltissime truffe, circa 9 miliardi di euro di truffe”.

A cura di Annalisa Cangemi

Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni le elezioni regionali in Lazio e Lombardia sono state una promozione per il governo da lei guidato.

Nelle due regioni, dove si è votato domenica e lunedì scorsi, c'è stata "un'affermazione del centrodestra ma anche un segnale che arriva dai cittadini sul consenso attorno al lavoro che il governo porta avanti. Ripagheremo il consenso con le tanto attese riforme che l'Italia si attende e non sono state fatte negli ultimi anni". Lo ha detto oggi nella sua rubrica Facebook gli ‘Appunti di Giorgia'.

"La settimana che si chiude oggi è iniziata con gli esiti delle elezioni in due importanti Regioni come la Lombardia e il Lazio e io voglio fare il mio augurio di buon lavoro ai due presidente eletti: Attilio Fontana riconfermato in Lombardia e Francesco Rocca nel Lazio". La premier riconosce che però che "c'è stata tanta astensione, e ogni cittadino che decide che di non partecipare è una sconfitta per la politica".

Meloni risponde alle critiche su stop a Superbonus

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta di bloccare la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti i nuovi interventi edilizi, con il nuovo decreto sul Superbonus firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Il Superbonus è costato a ogni singolo italiano circa 2mila euro, anche a un neonato, anche a chi non ha una casa. Non era gratuita, il debitore è il contribuente italiano. Quando spende lo stato non è nulla gratis", ha detto Meloni nel suo video sui social. "Il costo totale" dei crediti del Superbonus "attualmente è di 105 miliardi di euro", ha spiegato la premier nella sua rubrica. "Ora dobbiamo cercare soluzioni per evitare il tracollo di migliaia di aziende", ha aggiunto, "Ora dobbiamo difendere bilancio pubblico".

"Ci sono state moltissime truffe, circa 9 miliardi di euro di truffe", ha detto ancora Meloni. "Convocheremo tutte le associazioni per chiedere come possiamo aiutarle e per mettere tutto su un binario sensato", ha assicurato la premier.

Meloni su immigrazione: "Al Consiglio Ue vittoria Italia"

Meloni poi si è detta soddisfatta per le conclusioni del Consiglio Ue: "Si è molto parlato in questi giorni dei risultati del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. Sono molto soddisfatta. Sull'immigrazione è sotto gli occhi di tutti che nelle conclusioni ci sono buona parte delle posizioni che l'Italia ha sostenuto e rappresentano un totale cambio di paradigma e un totale cambio di approccio. Entrano nelle conclusioni del Consiglio Ue una serie di concetti come quello che l'emigrazione è un problema europeo e che tutte le rotte migratorie devono essere affrontate con adeguate risorse. Con una sana volontà l'Italia può difendere i suoi interessi in Europa".

"Si è parlato – ha sottolineato – di rafforzare i rimpatri sui quali non si è fatto abbastanza e di un piano per il Mediterraneo che è centrale".