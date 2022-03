Giuseppe Conte presidente: M5s voterà 27 e 28 marzo sulla sua leadership Il 27 e 28 marzo è stata convocata l’assemblea degli iscritti del M5S, che saranno chiamati a votare sulla leadership di Giuseppe Conte, ancora formalmente sospesa.

A cura di Annalisa Cangemi

La vicenda della leadership di Giuseppe Conte, messa in discussione da un cavillo legale e dalla sospensione in via cautelare dei vertici del Movimento decisa dal Tribunale di Napoli all'inizio di febbraio, potrebbe chiudersi definitivamente con un voto online entro la fine di marzo. Il 27 e 28 marzo è stata infatti convocata l'assemblea degli iscritti del M5S, chiamati a esprimersi su Giuseppe Conte presidente. Si vota dalle 8 del 27 marzo 2022 alle ore 22:00 del 28 marzo, continuativamente, in unica convocazione

Si voterà inoltre per un componente del comitato di garanzia, attualmente composto da Roberto Fico e Virginia Raggi. La scelta per il terzo componente sarà tra Jacopo Berti e Laura Bottici. Si terrà poi l'elezione del collegio dei probiviri, formato da tre membri che andranno scelti tra: Tiziana Ciprini; Fabiana Dadone; Barbara Floridia; Andrea Greco; Andrea Liberati; Danilo Toninelli.

Sarà sottoposta al voto la "ratifica delle deliberazioni assunte dagli iscritti in date 16 settembre 2021, 29/30 novembre 2021 e 9/10 dicembre 2021 e, per quanto occorra, loro rinnovazione (aventi ad oggetto la elezione di Roberto Fico e di Virginia Raggi alla carica di Componenti del Comitato di Garanzia deliberata in data 16 settembre 2021; la elezione di Roberto Fraccaro alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, deliberata in data 16 settembre 2021; la destinazione delle restituzioni dei portavoce nazionali, di approvazione dell'accesso al 2X1000 e al finanziamento privato in via agevolata, deliberate in date 29/30 novembre 2021; la elezione di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco alla carica di Vice Presidenti deliberata in date 9/10 dicembre 2021, con precisazione del successivo conferimento a Paola Taverna della carica di Vice Presidente vicaria; la costituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa, l'elezione dei componenti dei Comitati statutari e dei Comitati istituiti in via facoltativa (come pubblicato al seguente link), assunte in date 9/10 dicembre 2021)".