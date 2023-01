Giorgia Meloni pianifica un viaggio a Kiev per incontrare Volodymir Zelensky A confermare il viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev è stato lo stesso presidente dell’Ucraina, Volodymir Zelensky. Lo ha detto nell’intervista a Porta a porta che andrà in onda questa sera.

A cura di Luca Pons

"La aspetto molto in Ucraina, in visita ufficiale. Sì, verrà presto. Non posso comunicare la data, ma presto". Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha confermato così che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, viaggerà a Kiev nelle prossime settimane.

L'affermazione è arrivata durante l'intervista a Zelensky che andrà in onda questa sera a Porta a Porta. Il conduttore, Bruno Vespa, ha chiesto al presidente dell'Ucraina quali rapporti abbia con Meloni. Zelensky ha risposto: "Aspettiamo molto Giorgia. Non dico Giorgia Meloni perché nel nostro primo colloquio lei mi ha detto ‘Volodymyr mi chiami, per favore, Giorgia?'".

Volodymir Zelensky, che interverrà domani al World economic forum di Davos, in Svizzera, ha dichiarato che considera Meloni "un primo ministro estremamente concreto. Mi è assolutamente chiara la sua retorica". Prima che iniziasse il governo della leader di Fratelli d'Italia, "nella società c'erano delle sensazioni diverse", ha detto Zelensky.

Quando è caduto il governo Draghi e si sono tenute le elezioni in Italia, ci sono state preoccupazioni, "perché Draghi sosteneva l'Ucraina e ora c'è un governo diverso", ha raccontato il presidente ucraino. "C'era chi divulgava informazioni che questo governo sarebbe stato più filorusso". Invece, "al giorno d'oggi vedo Giorgia filoitaliana e questa è la cosa più importante: che è pro-italiana e sostiene l'Ucraina. E sostiene i valori comuni. Oggi è così".

L'invito reciproco di Meloni e Zelensky a dicembre

La presidente del Consiglio ha parlato più volte con il presidente ucraino, anche se sempre per via telefonica. Già il 4 ottobre, pochi giorni dopo la vittoria delle elezioni, i due si erano sentiti per telefono. Zelensky si era congratulato con la leader di Fratelli d'Italia per il successo elettorale, dicendosi "certo di poter contare su una proficua collaborazione del governo italiano", e l'aveva invitata a Kiev. Meloni aveva ribadito il suo "pieno sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino".

Circa tre settimane dopo si era svolta la prima telefonata tra i due leader dopo la nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio. Alcuni giorni dopo, il 27 ottobre, in una terza telefonata, Zelensky aveva nuovamente invitato Meloni a visitare il suo Paese.

L'ultimo invito, infine, è arrivato a fine dicembre, in una telefonata ufficiale per scambiarsi gli auguri di Natale. In una nota, Palazzo Chigi aveva detto che "Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario". In più, la stessa presidente del Consiglio aveva twittato: "Ho confermato l'intenzione di recarmi a Kiev e ho invitato Zelensky a Roma".

L'ulteriore conferma era poi arrivata nella conferenza stampa di fine anno di Meloni. Nel lungo scambio di domande e risposte con i giornalisti della sala stampa, la presidente del Consiglio aveva detto: "Penso di recarmi a Kiev prima del 24 di febbraio, cioè prima dell'anniversario dell'invasione, perché credo che quella potrebbe essere una data in cui fare qualcosa a livello di iniziative di pace".