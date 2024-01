Il deputato Pozzolo verso la sospensione dal partito, ma resterà parlamentare La presidente del Consiglio potrebbe annunciare in conferenza stampa tra poche ore la sospensione cautelativa del deputato Emanuele Pozzolo da Fratelli d’Italia, dopo il caso del colpo di pistola esploso a Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

528 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il caso Pozzolo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo sparo a Capodanno, le mille ricostruzioni e smentite sull'immunità parlamentare, le voci dal partito. Ora, però, zitti tutti: del caso Pozzolo parla Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio interverrà alle 11 in conferenza stampa, quella prevista – come di rito – per la fine dell'anno, ma slittata più volte a causa dei suoi problemi di salute. Curati gli otoliti, la premier potrà rispondere alle decine di domande che i giornalisti le porranno. È inevitabile che una delle prime – e probabilmente più di una – sarà proprio su Emanuele Pozzolo e sul caso dello sparo della notte di Capodanno, a una festa organizzata dal sottosegretario Delmastro e dalla sorella, durante cui un uomo è rimasto ferito a una gamba.

Dai retroscena comparsi sui giornali questa mattina e dalle agenzie che circolano già da ieri sera, Meloni sembra aver già deciso: molto probabilmente la premier annuncerà – appena glielo chiederanno – la sospensione cautelativa di Pozzolo da Fratelli d'Italia, ma sarà poi il partito a prendere la decisione finale. Si tratta di una decisione perfettamente in linea con la narrazione di questi giorni, in cui Meloni ha cercato fin da subito di fare due cose: proteggere il sottosegretario Delmastro – definito "sfortunato" da parte del partito – e far passare il messaggio che fosse molto arrabbiata per quanto accaduto.

L'obiettivo di Meloni è evitare che il fatto che un suo deputato vada in giro alle feste armato la notte di Capodanno diventi un caso politico. O almeno, questo continuano a ripetere da Fratelli d'Italia. Nel frattempo, la premier si dice furiosa, furibonda, pronta a prendere provvedimenti, e sostanzialmente anticipa la sospensione di Pozzolo alla stampa. Questa sì, è strategia politica per uscirne nel migliore dei modi. Le indagini su Pozzolo, nel frattempo, vanno avanti: in questo momento è indagato per lesioni aggravate, anche se probabilmente non rischia una pena particolarmente severa. Il nodo da sciogliere, però, resta: bisogna ancora capire chi ha sparato, quella notte a Rosazza.