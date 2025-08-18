Giorgia Meloni a Trump: “Può contare sull’Italia, insieme garantiremo la pace in Ucraina”

“Se vogliamo garantire la pace dobbiamo farlo insieme, uniti. Può contare sull’Italia e supporteremo tutti i suoi sforzi verso la pace”: così Giorgia Meloni si è rivolta a Trump in apertura del vertice a Washington con Zelensky e gli altri leader europei. Il presidente USA non ha risparmiato i complimenti: “È una leader eccezionale”, ha detto ringraziandola per il suo sostegno.

Donald Trump può contare sull'Italia, parola di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha partecipato all'incontro multilaterale con il presidente statunitense, Volodymyr Zelensky e vari leader europei tra cui Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer, e prima che si iniziasse a discutere a porte chiuse si è rivolta al tycoon: "Se vogliamo garantire la pace dobbiamo farlo insieme, uniti. Lei può contare sull'Italia e supporteremo tutti i suoi sforzi verso la pace".

Meloni si è detta convinta che proprio grazie a Trump sarà possibile arrivare finalmente a una pace in Ucraina. "Grazie a lei, grazie alla forza dell'esercito ucraino, ora la pace giusta la raggiungiamo con l'unità, la raggiungiamo insieme, uniti e potere contare sull'Italia. Oggi parliamo delle garanzie di sicurezza che rappresentano un prerequisito per ogni tipo di pace. C'é la proposta di utilizzare una sorta di articolo 5 della Nato, siamo contenti di contribuire alle proposte di pace", ha spiegato. Per poi ribadire come lei stessa avesse avanzato mesi fa questa proposta di usare l'articolo 5 del trattato Nato per dare a Kiev delle garanzie di sicurezza: "Sono lieta che la discussione inizi da una proposta italiana sull'articolo 5, siamo sempre pronti a portare le nostre proposte per la pace e il dialogo. Dobbiamo costruire insieme, garantire insieme e difendere la sicurezza delle nostre nazioni".

Il multilaterale, così come l'incontro di Ferragosto tra Trump e Putin, ha sicuramente una portata storica. "Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo. Discuteremo di garanzie per fare in modo che non succeda mai più", ha aggiunto Meloni, parlando al tavolo con gli altri leader, in apertura dei lavori.

E in questa occasione Trump non ha risparmiato i complimenti, che già in passato non ha mancato di rivolgere a Meloni: "Il primo ministro italiano è una leader davvero eccezionale e un'ispirazione per quel Paese. Ha ricoperto questo incarico, anche se è molto giovane, per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altri suoi predecessori. Loro non durano a lungo. Tu hai resistito a lungo. Resterai lì per molto tempo", ha detto il tycoon, ringraziando Meloni per il suo sostegno e le sue parole.