Gelmini: “Super Green Pass è scelta necessaria per non fermare ripresa, anche Lega è Sì Vax” Il Super Green Pass è una scelta necessaria e improntata alla responsabilità, fondamentale per non interrompere la ripresa. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini.

A cura di Annalisa Girardi

Il Super Green Pass, che entrerà in vigore da domani lunedì 6 dicembre, è "una scelta necessaria e improntata alla responsabilità nei confronti del diritto alla salute dei cittadini e alla necessità di non interrompere la ripresa e salvaguardare l'economia". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo a Sky Tg24. "Abbiamo il dovere di non interrompere la ripresa. L'economia non ha bisogno di sussidi, ma di crescere", ha aggiunto l'esponente di Forza Italia. E ancora: "Il governo non poteva non fare la scelta di correre sulle terze dosi e rafforzare le misure per trascorrere un Natale diverso da quello dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo la possibilità di tenere il Paese aperto e di non interrompere la ripresa".

Insomma, per Gelmini le decisioni prese con l'ultimo decreto dal governo permettono da un lato di salvaguardare la salute dei cittadini, implementando quanto più possibile le vaccinazioni, ma al tempo stesso si va incontro alle esigenze economiche del Paese. Una sintesi, quella appena descritta, che non è stata sempre semplice da raggiungere all'interno della nuova maggioranza di governo. "Mi pare che anche la Lega in Consiglio dei ministri abbia votato in maniera coerente, e in Conferenza delle Regioni ho registrato da parte del presidente Fedriga, e da Zaia e Fontana un'assoluta attenzione alla gestione della pandemia, esattamente come il governo Draghi", ha precisato la ministra. Per poi evidenziare: "Alla prova dei fatti mi pare che anche la Lega sia ‘sì vax' come Forza Italia e le forze che compongono il governo Draghi".

Infine Gelmini ha commentato la situazione nelle scuole. "Stiamo monitorando in maniera molto attenta la situazione. Ma se la campagna vaccinale procede con la velocità degli ultimi giorni siamo nelle condizioni di evitare il ritorno alla didattica a distanza", ha assicurato. Per poi concludere: "Il nostro compito è rendere possibile l' accelerazione delle terze dosi, ma anche le vaccinazioni dei più piccoli. I dati dipendono però anche dai nostri comportamenti. Io vedo da parte degli italiani grande senso di responsabilità e pazienza. E resto fiduciosa che il Paese resti aperto e che la scuola posso svolgersi anche nei prossimi mesi in presenza".