Errore del governo per i 100 anni del Milite ignoto: nella card raffigurati soldati americani Per l’anniversario dei cento anni del Milite Ignoto, che verrà ricordato il prossimo 4 novembre, il governo ha diffuso su Twitter un manifesto commemorativo pieno di errori: la locandina, che è stata poi cancellata, raffigurava soldati americani e una mappa di un Paese straniero. Meloni annuncia interrogazione parlamentare.

A cura di Annalisa Cangemi

Una card per ricordare l'anniversario dei cento anni del Milite ignoto è stata diffusa oggi sui profili social del governo. Ma la cartolina commemorativa conteneva diversi errori: mostrava infatti un gruppo di soldati americani e una mappa che non era quella italiana. Alcuni generali in pensione, che hanno subito notato lo strafalcione, sostengono che la cartina raffigurava la penisola iberica o la Colombia.

La locandina doveva ricordare il centenario della traslazione del feretro del soldato, mai identificato, morto durante la Prima Guerra Mondiale al Monumento del Vittoriano a Roma, avvenuta il 4 novembre 2021. L'immagine è stata poi cancellata dai profili ufficiali del governo.

Le scuse della Presidenza del Consiglio

La Presidenza del Consiglio ha poi pubblicato un messaggio di scuse per l'errore: "Per un refuso durante l'attività di selezione è stata diffusa una immagine inesatta. Abbiamo provveduto a rimuoverla e sostituirla. Pur trattandosi di episodio verificatosi nel contesto di carichi di lavoro particolarmente intensi, saranno adottati provvedimenti. La Struttura di missione esprime sentito rincrescimento, scusandosi per l'errore compiuto".

Meloni annuncia un'interrogazione parlamentare

L'errore della Presidenza del Consiglio non è passato inosservata. Giorgia Meloni ha annunciato un'interrogazione parlamentare: "Clamoroso errore della Presidenza del Consiglio dei Ministri: sui profili social della Struttura di Missione per gli anniversari nazionali di Palazzo Chigi viene postata una grafica istituzionale per il centenario del Milite Ignoto che però non c'entra assolutamente niente con la nostra storia nazionale", ha dichiarato la presidente di Fratelli d'Italia.

"Si vedono, infatti, dei soldati Usa della Seconda guerra mondiale e una porzione di cartina geografica che non è l'Italia. Ma come è possibile tale sciatteria? Chi ha autorizzato questo scempio? Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione al governo, al premier Draghi e al ministro delegato Dadone, per conoscere i responsabili di questa indecenza", conclude Meloni.

"Si vergogni la presidenza del Consiglio per la cartolina commemorativa del centenario del Milite Ignoto diffusa sui social piena zeppa di errori storici e geografici. Infatti, non solo i soldati non sono italiani ma la cartina disegnata alle loro spalle non è quella italiana ma colombiana. Insomma, non c'è limite al peggio. Chi è stato responsabile di questo scempio si dimetta immediatamente. Altro che governo dei migliori, questo è quello degli asini", hanno scritto il vicepresidente della Commissione Giustizia, Alberto Balboni e il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti.

"Stupisce l'approssimazione e la superficialità con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Ferrovie dello Stato abbiano trattato la commemorazione del centenario del Milite Ignoto, con la pubblicazione di una cartolina recante immagini che richiamano il Sudamerica e l'esercito americano della seconda guerra mondiale. Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione al governo per capire l'origine di un simile scivolone. Più che arrabbiati siamo amareggiati vista l'importanza attribuita al centenario del Milite Ignoto dalle varie amministrazioni, anche locali, dalle Forze armate e da diverse istituzioni scolastiche. Se è un errore può capitare a tutti, ma chi avrebbe dovuto controllare non ha certamente prestato la dovuta attenzione, nonostante la rilevanza della ricorrenza", hanno commentato in una nota i deputati di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, Davide Galantino, Giovanni Russo e Wanda Ferro.