Fratelli d’Italia vuole far rientrare i “cervelli” fuggiti all’estero premiando chi torna con 3 figli Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha presentato una proposta di legge per incentivare il rientro dei “cervelli” fuggiti all’estero e contemporaneamente risolvere il problema del calo della natalità.

A cura di Tommaso Coluzzi

I talenti italiani che tornano dall'estero e risolvono automaticamente il problema della scarsa natalità. Una proposta di legge di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, ha l'ambizione di trovare una soluzione per due annose questioni: la fuga dei "cervelli" e il fatto che in Italia si facciano sempre meno figli. Come? Incentivando ulteriormente il rientro dei talenti italiani dagli altri Paesi, ma non tutti: solo quelli che hanno almeno tre figli minorenni, che si porterebbero ovviamente indietro con loro in Italia.

La proposta è stata presentata alla fine di marzo, il testo è già presente sul sito della Camera dei deputati ma non è ancora stata assegnata in commissione. Al primo e unico articolo presente nella proposta si legge:

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-quinquies. I soggetti beneficiari del regime di cui al comma 1, lettera c), quarto periodo, o che hanno optato per l’applicazione dello stesso ai sensi del comma 2-bis, lettera b), e i soggetti beneficiari del regime di cui al comma 4, lettera b), terzo periodo, o che hanno optato per l’applicazione dello stesso ai sensi del comma 5-ter, lettera b), possono optare per il prolungamento del regime agevolato di cui alle citate disposizioni del presente articolo fino al periodo d’imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane se al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L’opzione è esercitata previo versamento di un importo pari al 3 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. L’esercizio dell’opzione è consentito a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, l’adozione o l’affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di applicazione del regime agevolato determina il prolungamento delle agevolazioni, senza oneri aggiuntivi, fino al periodo d’imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di applicazione del regime agevolato, le agevolazioni continuano ad applicarsi fino al periodo d’imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane vivente. 5-sexies. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituiti i codici tributo per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 5-quinquies».

In sostanza si va a intervenire sul decreto Crescita dell'aprile 2019, che prevedeva degli incentivi per il rientro dei cervelli. Nello specifico il cuore della misura era questo:

I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

Si tratta di uno sgravio fiscale molto importante, che se passasse la proposta di legge di Fratelli d'Italia resterebbe in vigore per la famiglia rientrante fino a che il figlio più piccolo non diventa maggiorenne.