Fisco, chi risparmia di più con le nuove aliquote Irpef: lo studio della Fondazione commercialisti Uno studio della Fondazione nazionale commercialisti, ipotizza tre diversi scenari possibili con le nuove aliquote Irpef su cui sta ragionando il governo. Ecco cosa è emerso.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla legge delega per la riforma fiscale, il governo è ora al lavoro ad una revisione dell'Irpef. E la prima domanda che sorge sulle nuove aliquote è: chi ci perde e chi ci guadagna? A rispondere è la Fondazione nazionale commercialisti, che dipinge gli scenari possibili con le nuove aliquote. Ecco cosa è emerso.

Per la Fondazione dei commercialisti la situazione per i redditi più bassi è ancora incerta. Per chi guadagna fino a 20 mila euro, infatti, potrebbero esserci tanto perdite pari a 150 euro, quanto risparmi anche del doppio. Con le nuove aliquote, infatti, anche i redditi più bassi potrebbero ottenere fino a 100 euro. Invece, per le fasce più alte, tra i 50mila e i 60mila euro, il vantaggio è garantito. E il risparmio potrebbe arrivare a 1.150 euro.

L'idea della maggioranza è quella di passare da quattro a tre aliquote. La Fondazione dei commercialisti ha fatto un calcolo su redditi di dipendenti, autonomi e pensionati. Secondo una prima ipotesi, con un'aliquota al 23% fino a 15mila euro, al 28% fino a 50mila e al 43% oltre 50mila, per le fasce più basse si arriverebbe a una perdita netta di 150 euro. Al contrario, per quelli più alti si arriverebbe a risparmiare fino a 1.150 euro. Nelle fasce media, ad esempio per chi guadagna 35mila euro, il risparmio sarebbe molto più contenuto, di circa 100 euro.

Leggi anche Riforma fiscale, cosa ha deciso il governo sulle nuove aliquote Irpef

Una seconda ipotesi prevede invece un'aliquota al 23% fino a 28mila, al 33% fino a 50mila e al 43% oltre 50mila. In tal caso tutte le fasce avrebbero dei risparmi, di circa 100 euro per i redditi più bassi e fino a 700 euro per quelli più elevati.

C'è poi una terza ipotesi. Un'aliquota al 23% fino a 28mila, al 35% fino a 50mila e al 43% oltre 50mila andrebbe a garantire un risparmio di 100 euro per i redditi bassi e di 260 euro per tutti gli altri.

Insomma, non tutti gli scenari possibili prevedono lo stesso margine di risparmio per le diverse fasce di reddito. E alcuni andrebbero addirittura a penalizzare quelle più basse. "Le modifiche ipotizzate comportano guadagni in valore assoluto maggiori per i redditi più alti per via della struttura progressiva dell'Irpef a scaglioni, ma in termini relativi, i guadagni sono maggiori per le fasce più basse", assicura però la fondazione.