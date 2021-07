Vanno incentivate le somministrazioni dei vaccini anti-Covid agli insegnanti. In altre parole, è fondamentale che entro settembre il personale scolastico sia stato immunizzato, in modo da tornare in classe in sicurezza. È questo il contenuto della lettera che il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo, ha inviato oggi alle Regioni e alle Province autonome. In questo senso, ha scritto Figliuolo ai governatori, si possono individuare delle corsie preferenziali negli hub vaccinali in modo da somministrare le dosi al personale scolastico e universitario che ancora deve riceverle.

Nella lettera Figliuolo ha fatto il punto sull'andamento delle vaccinazioni precisamente per questa categoria in vista di settembre e del nuovo anno scolastico, che il governo è intenzionato ad avviare e mantenere in presenza. Il commissario ha scritto che l'85% del personale scolastico ha già ricevuto una prima dose, registrando un incremento dello 0,5% rispetto al 23 giugno scorso. Tuttavia, per rendere però "più omogenee" le somministrazioni sul territorio, considerando che in alcune Regioni il tasso di docenti e personale che ha ricevuto la prima dose rimane sotto quota 80%, è importante "attuare in maniera ancor più proattiva il metodo di raggiungimento attivo del personale che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale, coinvolgendo anche i medici competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in maniera ancor più capillare".

Quindi, prosegue la lettera, si invitano le autorità locali a "incentivare le vaccinazione della categoria, considerandola prioritaria e riservandole corsie preferenziali anche presso gli hub vaccinali". Ieri il generale aveva spiegato che per tornare in classe in sicurezza a settembre sarebbe stato necessario convincere 215 mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi. Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, aveva sottolineato che il ministero, a fianco della struttura commissariale, sta lavorando perché si torni a scuola in presenza, chiedendo però uno sforzo collettivo per tornare alla normalità. In altre parole: chi non ha ancora ricevuto il vaccino, si attivi per ripartire a settembre in tutta sicurezza.