Fermatevi: manifesto di pace per ricordare che la guerra non è mai la soluzione, ma il problema

A cura di Saverio Tommasi

Manifestazione per la pace

Fermatevi.

Non ve lo chiedo io.

Fermatevi perché ve lo chiede il mondo, e ve lo domanda il vostro stesso popolo.

Centinaia di persone arrestate a San Pietroburgo e a Mosca, colpevoli di aver fatto risuonare un grido: pace.

Migliaia di persone in tutta l'Ucraina che provano a fuggire, perché nessuno vuole questa guerra se non chi la dichiara, ma poi ci manda a morire i figli dei poveri.

Fermatevi perché in guerra non vince mai nessuno.

Fermatevi perché la guerra puzza di feci e sangue rappreso, e gas che escono dai corpi morti. Lo sapevate? Servono per avvertire gli animali del pericolo, e indicano una cosa ai vivi: scappate.

Fermatevi.

È un appello alla pace come tanti, il mio non è un appello speciale.

Fermatevi, perché i profughi sono figli delle guerre.

Fermatevi perché la guerra non è mai la soluzione, ma il problema.

Fermatevi perché chi disse “la nostra pace più sicura sarà all'ombra delle nostre spade" è finito malissimo.

Fermatevi perché è ancora il tempo di Brecht: "Tra i vinti la povera gente faceva la fame, tra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente".

Fermatevi perché la guerra nega ogni diritto, anche in casa dell'aggressore.

Fermatevi perché ogni guerra è una guerra contro l’umanità.

Fermatevi perché i rumori della guerra anestetizzano le coscienze.

Fermatevi perché non esiste una guerra giusta, o una pioggia asciutta, o un amore violento.

Fermatevi perché non c'è una guerra senza stupri.

Fermatevi perché il rumore della guerra è pessimo da Caino e Abele in poi. All'inizio fu il rumore delle lame sulla carne, e poi quello delle spade sugli scudi. Oggi il rumore della guerra è quello dei droni, degli elicotteri, fischi, scoppi, motori, portelloni sbattuti, spari e urla, tante urla.

Sono uguali in tutto il mondo, i rumori della guerra. E ogni rumore è un errore.

Fermatevi perché “senza la libertà non ci sarebbero stati Shakespeare o Goethe, o Newton, o Faraday. Solo gli uomini liberi possono produrre le invenzioni e le opere intellettuali che a noi moderni rendono la vita degna di essere vissuta”. Sono le parole di Albert Einstein.

Fermatevi anche se è tardi.

Usate i fucili per piantare fiori.

Con l’acciaio dei missili, lastricate strade poco battute.

Fermatevi, perché anche se la pace è sempre la strada più difficile, l’alternativa è un burrone.

Fermatevi, perché la guerra distribuisce soltanto torti. Perché la pace “non è la virtù degli imbecilli”.

Fermatevi perché "i popoli della terra non hanno bisogno della guerra, viva la pace e morte alla guerra!"

Fermatevi, abbiamo tanti punti in comune.

La parola di saluto più breve al mondo è "ciao". Ma la più bella è l'ebraica "shalom", che significa pace.

"I'vo gridando: pace, pace, pace", Francesco Petrarca.

Fermatevi, è più di una preghiera.