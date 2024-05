Falcinelli incaprettato e torturato, Tajani chiede a Usa “massima attenzione” e condanna il trattamento

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Uno studente italiano di 25 anni, Matteo Falcinelli, è stato arrestato dalla polizia a Miami Beach in maniera particolarmente violenta. Il giovane, di Spoleto, è stato sbattuto a terra, con il volto schiacciato sull'asfalto, e poi portato in carcere. Una volta in cella, è stato incaprettato dagli agenti che gli hanno legato i piedi alle manette dietro la schiena, lasciandolo così per 13 minuti. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Dopo due giorni Falcinelli è stato rilasciato. La famiglia del 25enne, che si trova in Usa per frequentare un Master alla Florida International University, ha denunciato il fatto solo nelle ultime ore.

Dall'inizio della vicenda il consolato generale d'Italia a Miami sta seguendo il caso: oltre a intervenire con le autorità locali, ha prestato la necessaria assistenza al connazionale e ai familiari, anche fornendo contatti dell'ufficio legale, poi scelto dalla famiglia. Fino alla conclusione della vicenda il Consolato Generale, d'intesa con la Farnesina, continuerà ad assistere il connazionale, mantenendo stretto contatto con la famiglia.

Il console generale a Miami, si legge in una nota della Farnesina, ha sottolineato con le autorità locali l'inaccettabilità dei trattamenti che il giovane ha subito. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha già fatto sollecitare la massima attenzione al caso dell'ambasciatore Usa in Italia Jack Markell, ricordando che il governo italiano segue doverosamente ogni caso di detenzione di cittadini italiani all'estero.

Il giovane era stato arrestato all'uscita di una discoteca. La polizia di Miami gli aveva contestato diversi reati, tra cui resistenza non violenta a pubblico ufficiale. "All'atto dell'arresto il signor Falcinelli, 25 anni, da Spoleto, è stato sottoposto a un trattamento detentivo particolarmente violento, testimoniato dalle stesse body-cam dei poliziotti che hanno effettuato il fermo", si legge ancora nella nota della Farnesina.

“Le immagini dell’arresto brutale dello studente italiano Matteo Falcinelli, legato mani e piedi e lasciato a terra a faccia in giù dalla polizia di Miami lasciano senza parole: è evidente che non si è trattato di una normale procedura di arresto ma di una grave violazione dei diritti di un nostro connazionale che ha subito una vera e propria tortura. Talmente grave che sto presentando una interrogazione urgente al ministro degli Esterj Tajani perchè venga alla Camera a riferire. Il governo non nasconda la testa sotto la sabbia come nel caso Salis e intervenga immediatamente", ha commentato il segretario di Più Europa Riccardo Magi.