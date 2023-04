Fabrizio Corona si candida alle comunali di Catania: “Sarò presidente del Consiglio prima dei 58 anni” L’ex paparazzo Fabrizio Corona ha accettato di candidarsi al Consiglio comunale di Catania, città dove è nato. Correrà con la lista Movimento popolare catanese. Il candidato sindaco, Giuseppe Lipera, ha detto che intende affidare a Corona l’assessorato ai Servizi sociali.

A cura di Luca Pons

Fabrizio Corona sarà in corsa alle elezioni comunali di Catania, previste per domenica 28 e lunedì 29 maggio. L'ex ‘re dei paparazzi', nato nella città siciliana, farà parte della lista Movimento popolare catanese che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Lipera. Proprio Lipera ha comunicato oggi che Corona "ha accettato di candidarsi".

Corona ha affermato: "Lo faccio per servire la mia città. Conosco la storia dell'avvocato Lipera ed è per questo che sono qui. Io sono nato e cresciuto a Catania. Lipera ha fatto molte cose per la mia famiglia". Ha anche delineato le sue ambizioni politiche: "Ho sempre detto che sarei diventato prima dei 58 anni presidente del Consiglio. Ora è un po' presto: ne ho 49″.

L'avvocato Giuseppe Lipera, che ha difeso Corona in diversi processi, sarà candidato con una lista civica, non appoggiata da partiti. Fabrizio Corona ha detto di essere "assolutamente d'accordo con Lipera quando dice che esistono destra, sinistra e centro. Non esistono i partiti", per poi attaccare il Movimento 5 stelle, che alle comunali dovrebbe presentarsi in coalizione con il Pd: "Abbiano visto come un partito, il M5s, sia riuscito a ottenere ciò che ha ottenuto. Abbiamo visto come tantissimi incapaci e inetti si sono trovati in posizioni importantissime dal punto di vista governativo. Non risparmio nessuno. Parliamo ad esempio dell'ex deputato Luigi Di Maio, che è stato ministro degli Esteri, una persona che forse non aveva mai lavorato in vita sua. Oggi esistono le idee e soprattutto chi ci mette il cuore e chi fa le cose per il giusto".

Da parte sua, il candidato sindaco ha accolto con piacere la candidatura dell'ex paparazzo, che a metà gennaio ha ricevuto una condanna definitiva a un anno e dieci mesi di carcere per concorso in tentato furto in un appartamento di Roma e in passato è stato condannato per corruzione, estorsione tentata e consumata, reati fiscali, bancarotta fraudolenta, falsificazione di monete e violazione della legge su armi e ricettazione. Per Lipera, "Corona ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta una vittima del sistema giudiziario italiano. L'ho seguito da lontano da sempre e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari". Il ruolo di Corona, se Lipera dovesse vincere le elezioni, non sarà di semplice consigliere comunale: "Sarà l'assessore ai Servizi sociali", ha promesso il candidato sindaco.

Corona annunciando la sua entrata nel mondo della politica ha parlato del turismo, che a Catania "non è sviluppato", e della pulizia della città. In generale: "Catania e Palermo potrebbero essere sfruttate molto meglio, basta guardare cosa è accaduto al calcio. Avevamo una squadra di serie A. La politica ormai occupa posti per interesse. Avete visto che fine ha fatto il sindaco precedente?". L'ex sindaco di Catania, Francesco Sgroi, è stato coinvolto in un'inchiesta per voto di scambio, ma le indagini sono state archiviate la scorsa settimana.