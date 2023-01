Elly Schlein apre all’alleanza con il Movimento Cinque Stelle: “Sarebbe irresponsabile non provarci” “Io credo sia irresponsabile, dopo quello che è accaduto, non provare a trovare fronti comuni con altre opposizioni”: lo ha detto Elly Schlein, candidata alla leadership del Pd, parlando di una possibile alleanza con il Movimento Cinque Stelle.

A cura di Annalisa Girardi

Per Elly Schlein, deputata e candidata alla segreteria del Partito democratico, "sarebbe irresponsabile" non provare a ricostruire un'alleanza con il Movimento Cinque Stelle. L'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna, ospite ieri sera del programma In Onda su La7, parlando di una possibile alleanza con i grillini ha detto: "Io credo sia irresponsabile, dopo quello che è accaduto, non provare a trovare fronti comuni con altre opposizioni".

Schlein ha quindi sottolineato l'importanza di lavorare insieme alle altre opposizioni sulle battaglie comuni. I fronti condivisi con il Movimento, del resto, non mancano: "Mi ha fatto piacere che tutte le opposizioni abbiano presentato mozioni sul salario minimo. Dobbiamo metterci d'accordo sulle cose che possiamo fare insieme. Su diseguaglianze, clima e lavoro ci sederemo con tutti e vedremo chi ci sta", ha detto.

Intanto, il prossimo appuntamento da segnare in calendario per i dem è sicuramente la Direzione che si terrà mercoledì 11 febbraio. All'ordine del giorno ci sarà anche il rinvio delle primarie dal 19 al 26 febbraio. L'accordo tra i candidati, però, dovrebbe essere già stato raggiunto: si vuole infatti evitare che l'appuntamento cada troppo a ridosso delle elezioni regionali, che non permetterebbero a tutti i circoli di organizzarsi in tempo.

Nei giorni scorsi l'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna aveva provato a lanciare l'idea di votare online per le primarie, consentendo quindi a tutti di esprimersi anche da remoto. Una possibilità che però non era piaciuta a tutti nel partito. "Non voglio semplificare, né sostituire i gazebo che fanno parte di una ritualità importante. Ma forse accanto a questo metodo, per agevolare un allargamento della partecipazione dopo l'astensionismo visto, sia doveroso metterlo in campo, tanto più che il Pd ha già adottato un sistema innovativo e sicuro che usa lo Spid", ha commentato Schlei su La7. Per poi concludere: "A me sembra un elemento utile. Non dobbiamo avere paura della partecipazione, cerchiamo di aprirci".