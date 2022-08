Elezioni, tutti i candidati nelle liste del Pd e dove corrono: chi è dentro e chi è fuori Nella notte la direzione del Pd ha varato le liste con i candidati. La votazione della relativa delibera ha fatto registrare 3 contrari e 5 astenuti. Ecco chi sono i candidati per le elezioni del 25 settembre e chi è rimasto fuori.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Direzione del Pd ieri notte ha approvato le liste per le elezioni politiche del 25 settembre, non senza polemiche e malumori, tra big esclusi e parlamentari che hanno rifiutato la candidatura. L'esclusione dell'ex ministro Luca Lotti, molto vicino a Renzi in passato, ha avuto come conseguenza la non partecipazione al voto sulle liste della componente di Base riformista, guidata dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Tra gli esclusi anche la deputata modenese Giuditta Pini: "Ieri notte è stato ufficializzata la mia esclusione dalle liste del Pd. Questi anni di lavoro sono stati per me un onore. Ci tengo a ringraziarvi di cuore per l'ondata di affetto e di stima che mi ha travolto in questi giorni", scrive su Twitter.

La senatrice Monica Cirinnà invece ha rifiutato la candidatura che le era stata proposta: "La mia avventura parlamentare finisce qui. Mi hanno proposto un collegio elettorale perdente in due sondaggi, sono territori inidonei ai miei temi e con un forte radicamento della destra. Evidentemente per il Pd si può andare in Parlamento senza di me, è una scelta legittima. Resto nel partito, sono una donna di sinistra ma per fortuna ho altri lavori", commenta. Non ci sarà neanche il costituzionalista Stefano Ceccanti, capogruppo uscente in commissione Affari costituzionali della Camera: "Leggo con stupore dalle agenzie che sarei candidato numero 4 al proporzionale a Firenze-Pisa. La notizia è destituita di qualsiasi fondamento come ben sa il segretario Letta. Spiegherò nel dettaglio".

Nel nuovo Parlamento non ci sarà nemmeno la senatrice Valeria Fedeli: "Come avrete visto, non sono candidata al prossimo Parlamento. Proseguirò il mio impegno politico sul territorio, per continuare a cercare soluzioni che migliorino la vita delle persone, in particolare delle donne e dei giovani".

Leggi anche Il virologo Crisanti in corsa per il 25 settembre: Direzione Pd approva le candidature per le elezioni

Fuori anche il segretario del Pd Piemonte Paolo Furia: "È stato un onore essere annoverato tra i candidati alle elezioni politiche per il Partito Democratico, partito che servo da tanti anni, prima come segretario provinciale del mio territorio e poi, da fine 2018, come segretario regionale. Purtroppo non saro' candidato nelle liste del Pd. Questo principalmente a causa del taglio dei parlamentari, che ha ridotto oggettivamente gli spazi di rappresentanza senza produrre alcun miglioramento nel funzionamento della democrazia".

Nonostante l'oggettiva complessità della sfida ha invece accettato la candidatura Luca Rizzo Nervo, parlamentare in carica e assessore comunale a Bologna: "Ieri sera la direzione nazionale del PD ha deciso di candidarmi in lista in una posizione quasi certamente non eleggibile", ma "Ho comunque deciso di dare al mio partito la disponibilità, con spirito di servizio in questa campagna elettorale", scrive il dem su Facebook. "Finirà dunque verosimilmente questa mia esperienza parlamentare".

Chi sono i big del Pd in corsa

Il segretario del Pd Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto mentre l'economista Carlo Cottarelli a Milano e il virologo Andrea Crisanti nella circoscrizione Europa.

Tra i big in corsa per il 25 settembre c'è il ministro della Cultura Dario Franceschini, capolista a Napoli: "Cercherò di essere la voce al Senato di questa terra straordinaria, di questa città unica al mondo, da sempre e per sempre Capitale della Cultura", scrive su Twitter, concludendo con l'hashtag #dallapartedinapoli. Invece Andrea Marcucci, già capogruppo del Pd al Senato, sarà in corsa sempre per palazzo Madama, nel collegio di Livorno e non di Lucca.

Per l'Emilia-Romagna sono stati indicati gli ex ministri Paola De Micheli e Graziano Delrio, oltre all'ex sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. De Micheli, in particolare, correrà nel plurinominale '01' della Camera insieme ad Andrea Rossi, Beatrice Ghetti e Lanfranco De Franco (di Articolo Uno). A Gnassi va l'uninominale di Rimini, sempre per la Camera, oltre che il primo posto nel listino del plurinominale '03' dove compaiono anche Ouidad Bakkali, Massimo Bulbi e Marcella Zappaterra. Per il plurinominale '02' toccherà invece a Elly Schlein, Stefano Vaccari, Valentina Cuppi e Luca Rizzo Nervo.

Oltre a Gnassi, negli uninominali per la Camera correranno Ghetti (Piacenza), Filippo Frittelli (Parma), Ilenia Malavasi (Reggio Emilia), Virginio Merola (Bologna), Andrea De Maria (Carpi), Bakkali (Ravenna) e Bulbi (Forlì-Cesena). Delrio sarà in campo per il Senato come capolista nel plurinominale '01' insieme a Barbara Lori, Nicola Rinaldi (Repubblicani europei) e Daria De Luca (Psi), mentre per quello '02' tocca a Sandra Zampa, Daniele Manca, Eleonora Proni e Antonio Fiorentini. Per il Senato in pista anche Pier Ferdinando Casini (Bologna) e Manuela Rontini (Ravenna).

Sarà nuovamente in corsa con il Pd Alessandro Zan, relatore della proposta di legge contro l'omotransfobia, che non ha potuto vedere la luce in questa legislatura. Sarà candidato alla Camera sempre nel collegio di Padova.

In Sardegna capolista nel plurinominale per la Camera sarà l'ex senatore e con un passato da segretario regionale dem Silvio Lai, al secondo posto c'è la presidente della commissione Lavoro di Montecitorio Romina Mura. Capolista nel plurinominale per il Senato sarà Marco Meloni, ex deputato e coordinatore della segreteria nazionale del partito. Questi i nomi dei tre dem sardi con maggiori probabilità di entrare in Parlamento.

A Bari, nel collegio uninominale per la Camera, correrà la scienziata Luisa Torsi. Per il Senato, al proporzionale in Puglia correranno Francesco Boccia, Valeria Valente e Antonio Misiani. Anna Ascani e Walter Verini saranno i capilista in Umbria per i collegi proporzionali di Camera e Senato per le prossime elezioni politiche.

In Calabria, nei collegi plurinominali, il Pd candida il segretario regionale Nicola Irto capolista al Senato, il deputato uscente Nico Stumpo (in quota Articolo 1-Leu) capolista alla Camera.

Quattro volti nuovi under 35

Il segretario del Pd ha voluto anche 4 under 35, per confermare la sua attenzione ai giovani. Si tratta di due donne e due uomini, che hanno meno di 35 anni, e che correranno come capilista in Veneto, Molise, Basilicata e Campania. La più giovane di tutti è la trevigiana Rachele Scarpa, 25enne prossima alla laurea in lettere antiche all'Università di Padova gravitava in area dem con la candidatura alle regionali 2020 con Arturo Lorenzoni. Disuguaglianze di genere, difesa dei diritti e lavoro i temi cardine dell'impegno di Scarpa. Dal Veneto al Molise, dove si trova l'altra capolista democratica tra i volti nuovi proposti dalla segreteria di Enrico Letta. Si tratta della 31enne Cristina Cerroni, originaria della provincia di Isernia, che fa politica da sempre, con l'elezione a 19 anni come consigliere comunale ad Agnone, prima di approdare ai Giovani Democratici. Nel 2019 è stata la più giovane candidata dem nelle liste italiane per le Europee: i suoi temi sono scuola, lotta contro il precariato e per l'ambiente e rappresentanza di genere.

Sei anni fa la laurea in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli, dallo scorso anno segretario del Pd in Basilicata e durante il secondo governo Conte è stato collaboratore del Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: stiamo parlando del 29enne Raffaele La Regina, di Potenza. Capolista in Basilicata, sarà concentrato su energia, ambiente, infrastrutture, sanità di prossimità, agricoltura sostenibile, ricerca, e sulle questioni civili che alimentano maggiormente il dibattito pubblico, cioè eutanasia, cannabis legale e ddl Zan. A chiudere il gruppo degli under 35 democratici il segretario del Pd di Napoli, il 32enne Marco Sarracino, laureato in Economia Aziendale alla Federico II, un'esperienza come segretario dei GD campani e dal 2013 in modo continuativo nella direzione nazionale del Pd. L'aumento degli stipendi degli insegnanti proposto da Letta è uno dei temi su cui punta di più.

Tutti i nomi in lista, Regione per Regione

Piemonte 1 Camera

Proporzionale 01: Debora Serracchiani, Mauro Laus, Maria Cecilia Guerra, Stefano Lepri

Proporzionale 02: Mauro Berruto, Francesca Bonomo, Nicolò Farinetto, Federica Sanna

Piemonte 2 Camera

Proporzionale 01: Federico Fornaro, Milù Allegra, Rinaldo Chiola, Maria Moccia

Proporzionale 02: Chiara Gribaudo, Daniele Borioli, Ornella Lovisolo, Mauro Calderoni

Piemonte 1 – Uninominali Camera

Uninominale 2 Torino Circoscrizione 3: Stefano Lepri

Uninominale 3 Collegno: Davide Gariglio

Uninominale 4 Chieri: Antonella Giordano

Uninominale 5 Moncalieri: Carmen Bonino

Piemonte 2 – Uninominali Camera

Uninominale 2 Novara: Milù Allegra

Uninominale 3 Vercelli: Maria Moccia

Uninominale 4 Asti: Andrea Vignone

Uninominale 5 Cuneo: Luca Pione

Senato

Proporzionale 01: Anna Rossomando, Andrea Giorgis, Beatrice Lorenzin, Francesco Bertucci

Proporzionale 02: Enrico Borghi, Rita Rossa, Matteo Besozzi, Bruna Sibille

Uninominali

Uninominale 01 Torino Circoscrizione 2: Andrea Giorgis

Uninominale 03 Novara: Matteo Besozzi

Uninominale 04 Alessandria: Rita Rossa

Valle d'Aosta Camera Franco Manes

Lomabardia 1 P.01: Enrico Letta, Lia Quartapelle, Gianni Cuperlo, Elena Carnevali P.02: Silvia Roggiani, Matteo Mauri, Simona Buraschi, Vincenzo Di Paolo

Lombardia 2 P.01: Roberto Rampi, Debora Pacchioni, Valerio Langé, Noemi Cauzzo P.02: Chiara Braga, Pierluigi Morelli, Patrizia Lissi, Paolo Furgoni

Lombardia 3 P.01: Vinicio Peluffo, Leyla Ciagà, Simone Oggionni, Valentina Ceruti P.02: Gianantonio Girelli, Miriam Cominelli, Michele Zanardi, Elena Ringhini