Elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria 2024, i risultati definitivi e i voti per partito Sia in Umbria che in Emilia-Romagna, alle elezioni regionali 2024, ha vinto il centrosinistra. Se per l'E-R era un risultato atteso, le previsioni sull'esito in Umbria erano molto incerte. Il Partito democratico è stata nettamente la forza più votata, e avrà la maggioranza dei consiglieri regionali. Ecco i risultati definitivi, partito per partito,

A cura di Luca Pons

Le elezioni regionali si sono concluse con una doppia vittoria per il centrosinistra: in Emilia-Romagna è stato eletto presidente Michele De Pascale, rispettando i pronostici, e in Umbria ha vinto Stefania Proietti, battendo la presidente leghista uscente Donatella Tesei con un margine di cinque punti. Le regionali umbre, in particolare, erano sembrate in bilico fino a poco prima del voto. Ma è stato soprattutto il risultato del Partito democratico – che ha superato il 40% in ER e il 30% in Umbria – che il centrosinistra l'ha spuntata in entrambe le Regioni. Ecco i risultati definitivi, partito per partito, e chi è stato eletto.

Chi ha vinto alle elezioni in Emilia-Romagna 2024, i risultati definitivi

Alle elezioni regionali in Emilia-Romagna il candidato del centrosinistra, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, ha vinto con ampio margine. Ha ottenuto il 56,77% dei consensi, pari a 922.150 voti. La sfidante di centrodestra, Elena Ugolini, si è fermata al 40,07% dei voti, con quasi 300mila preferenze in meno: 650.395. Gli altri due candidati, Federico Serra e Luca Teodori, hanno ottenuto rispettivamente l'1,94% e l'1,22%.

L'affluenza bassa era attesa alla vigilia, e infatti è arrivata solamente al 46,42%. Vedendo i risultati, è possibile che una parte di elettori abbia scelto di non andare alle urne perché sentiva che l'esito fosse scontato.

Per conoscere i nomi di tutti i consiglieri eletti bisognerà aspettare che tutte le preferenze vengano conteggiate e che scattino i calcoli tra le varie circoscrizioni. Ciò che è certo è che la maggioranza di De Pascale avrà a disposizione in Consiglio regionale 34 seggi – considerando anche quello riservato al presidente – e il centrodestra ne avrà 16 – di cui uno per la candidata sconfitta Ugolini. La ripartizione sarà questa:

Partito democratico: 27 seggi

Fratelli d'Italia: 11 seggi

Alleanza Verdi-Sinistra: 3 seggi

Forza Italia: 2 seggi

Civici con De Pascale: 2 seggi

Movimento 5 stelle: 1 seggio

Lega: 1 seggio

Rete civica Ugolini presidente: 1 seggio

Chi è stato eletto in Umbria, i risultati definitivi delle elezioni regionali

In Umbria, Regione che era stata governata solamente dal centrosinistra fino al 2019, è tornato a vincere il campo progressista con l'elezione della sindaca di Assisi Stefania Proietti. La nuova presidente ha ottenuto il 51,13% delle preferenze, ovvero 182.394 voti. Invece la governatrice uscente, la leghista Donatella Tesei, è arrivata solamente al 46,17%, con 164.727 voti.

Il distacco tra le due, che inizialmente sembrava essere molto limitato stando agli exit poll, si è allargato mano a mano che proseguiva lo scrutinio, e alla fine è stato di circa cinque punti. Forse anche perché il risultato era più incerto, l'affluenza è stata leggermente maggiore: il 52,3%. Tra gli altri sette candidati, l'unico a superare la soglia dell'1% è stato Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare.

Per l'Umbria sono già noti i nomi dei venti consiglieri eletti, stando ai dati del ministero dell'Interno. Gli eletti del centrosinistra – tenendo in considerazione che un seggio andrà anche alla presidente Proietti – sono:

Simona Meloni (Pd)

Tommaso Bori (Pd)

Cristian Betti (Pd)

Francesco De Rebotti (Pd)

Sarah Bistocchi (Pd)

Stefano Lisci (Pd)

Francesco Filipponi (Pd)

Letizia Michelini (Pd)

Maria Grazia Proietti (Pd)

Luca Simonetti (M5s)

Bianca Tagliaferri (lista civica Umbria Domani)

Fabrizio Ricci (Avs)

Mentre i nuovi consiglieri del centrodestra saranno:

Donatella Tesei (Lega)

Paola Agabiti (FdI)

Eleonora Pace (FdI)

Matteo Giambartolomei (FdI)

Andrea Romizi (FI)

Laura Pernazza (FI)

Enrico Melasecche Germini (Lega)

Nilo Arcudi (lista civica Tesei presidente)

I voti per partito alle regionali in Emilia-Romagna e Umbria

In Emilia-Romagna il Partito democratico ha dominato, ottenendo il 42,94% dei voti. Al secondo posto, con ampio distacco, è arrivato Fratelli d'Italia al 23,74%. A conferma che queste sono le due forze politiche principali nella Regione, nessuno degli altri partiti è riuscito a superare il 6% delle preferenze.

Infatti, Forza Italia si è piazzata terza con il 5,62%. A seguire, Alleanza Verdi-Sinistra con il 5,3% è arrivata davanti alla Lega (5,27%) per circa cinquecento voti. La lista civica a sostegno di Ugolini ha preso il 5,15%, quella per De Pascale il 3,84%, mentre il Movimento 5 stelle ha raccolto solo il 3,55%. Infine, la lista riformista che univa Azione, +Europa, Italia viva e non solo ha preso l'1,72%.

In Umbria la situazione non è stata molto diversa. Il Pd è arrivato al 30,23%, staccando di oltre dieci punti Fratelli d'Italia al 19,44% (alle europee aveva superato il 32%). Forza Italia ha preso il 9,69%, staccando anche qui la Lega – che pure era il partito di Tesei – ferma al 7,7%.

Il Movimento 5 stelle è arrivato al 4,71%, in deciso calo rispetto al quasi 9% ottenuto nel voto europeo di giugno. La lista civica per Tesei ha fatto il 4,99%, quella per Proietti il 4,7%. Alleanza Verdi-Sinistra qui è arrivato al 4,28% (meno del 5,7% di giugno). La lista centrista ha preso il 2,3%.

Alternativa popolare, il partito di Stefano Bandecchi, ha preso il 2,16% a livello regionale. Nella ‘sua' Terni Bandecchi è arrivato al 12%, dietro solo a Fratelli d'Italia. Va detto, però, che anche nel Comune il Pd ha superato il 30% e ha vinto il centrosinistra, pur con un distacco più ridotto: 49,79% Proietti, 47,17% Tesei.