Chi è Stefania Proietti, la nuova governatrice dell'Umbria dopo le elezioni regionali 2024 Stefania Proietti è la nuova Presidente dell'Umbria. La candidata del centrosinistra e sindaca di Assisi ha battuto con uno scarto di oltre 5000 voti la governatrice uscente e candidata del centrodestra, Donatella Tesei.

A cura di Giulia Casula

Stefania Proietti ha vinto le elezioni regionali in Umbria 2024. La candidata del centrosinistra ha battuto, con uno scarto di oltre 5000 voti, la governatrice uscente e candidata del centrodestra Donatella Tesei. Quando sono state scrutinate circa 400 sezioni su 1000, Proietti ha ottenuto il 51% dei voti contro circa il 46% dell'avversaria.

Laureata e ricercatrice, dal 2016 è sindaca di Assisi. Alle regionali si è candidata con l'appoggio delle liste di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinsitra, Umbria domani, Civici umbri, Umbria per la sanità pubblica eUmbria futura (che unisce Azione, +Europa, Socialisti e altre liste riformiste e civiche).

I primi exit poll mostravano un testa a testa e per tutto il pomeriggio il distacco tra le due è stato minimo, ma in serata la forbice si è ampliata e il vantaggio di Proietti si è consolidato.

Chi è Stefania Proietti, vincitrice delle elezioni regionali in Umbria 2024

Stefania Proietti nasce ad Assisi nel 1975. Dopo aver terminato il liceo scientifico, si è laureata in ingegneria meccanica e ha conseguito un dottorato di ricerca in ingegneria industriale, oltre a un master in gestione dei sistemi energetici.

La ricercatrice ha poi proseguito la carriera universitaria, arrivando nel 2007 alla cattedra di economia presso il corso laurea in ingegneria industriale dell'Università degli Studi di Perugia.

Proietti è molto attiva nel settore della ricerca scientifica con numerose pubblicazioni e partecipazioni a eventi come le Conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop).

Alla politica invece, si avvicina nel 2010, quando entra a far parte del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, designata dall'Ministero degli Esteri. Ma è nel 2016, alle elezioni amministrative, che Proietti fa definitivamente il suo ingresso nelle istituzioni, con l'elezione a sindaca di Assisi, sostenuta dal Partito Democratico.

Nel 2021 viene riconfermata per un secondo mandato, appoggiata anche dal M5s e viene eletta Presidente della Provincia di Perugia.

Stefania Proietti vince con il 51% delle preferenze, chi erano gli altri candidati

Stefania Proietti è la nuova governatrice dell'Umbria. La candidata del centrosinistra ha vinto con circa il 51% delle preferenze anche se i dati sono in aggiornamento dato che lo spoglio è ancora in corso. Donatella Tesei, la principale sfidante, sostenuta dal centrodestra, si è fermata al 46% circa. Tra le due lo stacco è stato di circa cinque punti percentuali.

Per quanto riguarda gli altri candidati Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa Riformista) si è fermato all'1%, seguito da Martina Leonardi (Insieme per un'Umbria Resistente) al 0,6%, mentre Giuseppe Tritto (Umani Insieme Liberi), Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l'Umbria), Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso), Giuseppe Paolone (Forza del Popolo) e Fabrizio Pignalberi (Quinto Polo per l'Italia e Più Italia Sovrana) non hanno superato lo 0,3%.