video suggerito

Chi sono i candidati alle elezioni in Umbria 2024: nomi e liste alle regionali Le elezioni regionali 2024 in Umbria si svolgono domenica 17 novembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15. Le candidate favorite, secondo i sondaggi, sono Donatella Tesei (governatrice uscente) per il centrodestra e Stefania Proietti (sindaca di Assisi) per il centrosinistra. Gli altri candidati sono sette in tutto. Ecco i loro nomi e le liste che li sostengono. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alle elezioni regionali in Umbria si vota domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. Gli orari di apertura dei seggi sono: dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Le candidate alla presidenza favorite, stando anche ai sondaggi, sono la presidente uscente Donatella Tesei per il centrodestra e la sindaca di Assisi Stefania Proietti per il centrosinistra. Gli altri candidati sono: Martina Leonardi, Marco Rizzo; Moreno Pasquinelli; Fabrizio Pignalberi; Elia Francesco Fiorini; Giuseppe Paolone; Giuseppe Tritto.

Si potrà votare indicando con una X sulla scheda un candidato alla presidenza e/o il simbolo di una lista, inserendo anche una preferenza per uno o due candidati consiglieri (purché di genere diverso). La legge elettorale dell'Umbria non permette di effettuare il voto disgiunto, cioè scegliere un candidato presidente e poi una lista diversa da quelle che lo sostengono.

Donatella Tesei

Donatella Tesei è la presidente di Regione uscente, ex sindaca di Montefalco e senatrice della Lega, candidata dal centrodestra. Le liste che la sostengono sono:

Unione di centro

Alternativa popolare

Lega

Noi moderati

Tesei presidente

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Stefania Proietti

Stefania Proietti, ingegnera e ricercatrice, è dal 2016 sindaca di Assisi. Alle regionali in Umbria è candidata con il sostegno del centrosinistra e in particolare delle liste:

Umbria domani

Civici umbri

Umbria per la sanità pubblica

Partito democratico

Umbria futura (che unisce Azione, +Europa, Socialisti e altre liste riformiste e civiche)

Movimento 5 stelle

Alleanza Verdi-Sinistra

Elia Francesco Fiorini

dal profilo Facebook Elia Francesco Fiorini

Elia Fiorini, consigliere comunale di Magione (provincia di Perugia), è sostenuto da una sola lista:

Alternativa per l’Umbria

Martina Leonardi

dal profilo Facebook Martina Leonardi

Martina Leonardi, educatrice e attivista, è candidata con una lista che raccoglie le candidature di vari gruppi di sinistra: Potere al popolo, Partito comunista italiano e Futura umanità. La lista è:

Insieme per un'Umbria resistente

Giuseppe Paolone

dalla pagina Facebook Pino Giuseppe Paolone

Giuseppe Paolone corre alle elezioni regionali con il sostegno di una lista:

Forza del Popolo

Moreno Pasquinelli

Moreno Pasquinelli, militante di lungo corso con posizioni no-Green pass e anti-sistema, si candida con una lista che raccoglie varie associazioni e gruppi politici:

Fronte del Dissenso

Fabrizio Pignalberi

dal profilo Facebook Fabrizio Pignalberi

Fabrizio Pignalberi, libero professionista che guida la coalizione di centrodestra Quinto polo, si candida sostenuto da due liste. A luglio di quest'anno, Pignalberi è stato condannato in primo grado a 8 mesi di reclusione per truffa ed esercizio abusivo della professione di avvocato. Le liste che lo sostengono sono:

Quinto polo per l'Italia

Più Italia sovrana

Marco Rizzo

Marco Rizzo, ex deputato di Rifondazione comunista dal 1999 al 2004 e poi europarlamentare, è il fondatore del Partito comunista (PC), di cui è stato segretario fino al 2023. Nel 2022 ha fondato la lista Italia sovrana e popolare, che ha poi formato Democrazia sovrana e popolare. Lo sostengono le liste:

Alternativa riformista

Democrazia sovrana e popolare

Giuseppe Tritto

dalla pagina Facebook Avv.FridaChialastri

Giuseppe Tritto, medico attivo in ambienti no-Green pass, si candida con una lista dalle pozioni pro-Palestina, filorusse (già protagonista dell'iniziativa dei manifesti di sostegno alla Russia affissi in varie città) e anti-sistema. Attivo in ambienti scettici sull'origine del Covid, sembra essere attribuibile a lui un libro sulla pandemia scritto da un autore con lo pseudonimo "Joseph Tritto". Lo sostiene la lista:

Umani Insieme Liberi.