Chi è Michele De Pascale, il nuovo governatore dell'Emilia Romagna dopo le elezioni regionali 2024 Michele De Pascale è il nuovo presidente dell'Emilia-Romagna. Quando ancora lo scrutinio è in corso, il candidato del csx risulta il vincitore con un ampio scarto, di oltre 15 punti, sull'avversaria Elena Ugolini, appoggiata dal centrodestra.

A cura di Giulia Casula

Michele De Pascale ha vinto le elezioni regionali in Emilia Romagna 2024. Quando sono state scrutinate poco più di 1000 sezioni su 4.529 appare già chiaro che il candidato del centrosinistra, appoggiato da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra ha battuto l'avversaria del centrodestra, Elena Ugolini, sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Al momento, De Pascale ha raccolto circa il 56% delle preferenze, mentre Ugolini risulta ferma al 41%.

Già i primi exit poll, diffusi dal consorzio Opinio Rai, mostravano De Pascale avanti con una forchetta tra il 53% e il 57%, contro il 39-43% della rivale. Il vantaggio, di circa quindici punti di distacco, è stato confermato poi dalle prime proiezioni che davano il candidato del campolargo al 56,8% e Ugolini al 39,4%.

Successivamente, quando sono cominciate le operazioni di scrutinio, il risultato è apparso evidente fin da subito dato l'ampio divario tra i due, tant'è che dopo poche ore dall'inizio dello spoglio De Pascale è arrivato al comitato elettorale, in compagnia di Elly Schlein, per festeggiare l'esito.

De Pascale, trentanove anni e di origini salernitane, sarà quindi il successore di Stefano Bonaccini, che ha dato le dimissioni dopo esser stato eletto al Parlamento europeo a giugno. Sindaco di Ravenna dal 2016, ha iniziato la sua carriera politica nel 2004 quando venne eletto consigliere comunale a Cervia, tra le liste dei Democratici di Sinistra.

Chi è Michele De Pascale vincitore delle elezioni regionali in Emilia Romagna 2024

Nato a Cesena il 20 gennaio 1985, Michele De Pascale ha cominciato a fare politica da giovanissimo, svolgendo il ruolo di rappresentante d'istituto nel suo liceo. Nel 2004 però avviene l'ingresso in politica vero e proprio. Alle elezioni comunali si candida come consigliere a Cervia e viene eletto, entrando a far parte della Commissione consiliare di Bilancio. In quello stesso anno si iscrive anche alla facoltà di Medicina e chirurgia, ma non conseguirà gli studi.

Nel 2007 aderisce al Partito democratico, con cui viene rieletto consigliere a Cervia nel 2009. Successivamente, nel 2011 ha ricoperto il ruolo di assessore con deleghe agli Affari generali e legali, alle politiche comunitarie e turistiche, al marketing territoriale fino al 2013, quando è diventato segretario provinciale del Pd di Ravenna.

Alle amministrative del 2016 il dem viene eletto sindaco di Ravenna e presidente dell'omonima Provincia. A termine del suo primo mandato, viene riconfermato nel 2021 alla guida della città. Dal 2018 è anche presidente dell'UPI, l'Unione delle Province d'Italia.

Alle elezioni Regionali 2024 si è candidato con il centrosinistra appoggiato da Pd, M5s, Avs, la lista Civici con De Pascale Presidente e Emilia-Romagna Futura – De Pascale Presidente.

Michele De Pascale vince con il 56% delle preferenze, chi erano gli altri candidati

Michele de Pascale è il nuovo governatore dell'Emilia-Romagna. Il candidato del centrosinistra ha vinto con il 56% delle preferenze anche se i dati sono in aggiornamento dato che lo scrutinio non si è ancora concluso. Elena Ugolini, la principale avversaria, appoggiata da tutto il centrodestra, ha raccolto circa il 41% dei voti. Tra i due quindi lo stacco è stato di oltre 16 punti. Il risultato ha confermato grossomodo quando emerso negli ultimi sondaggi che davano Pascale come nettamente favorito.

Per quanto riguarda gli altri due candidati, Federico Serra, sostenuto da Potere al Popolo, Pci e Rifondazione comunista, non ha superato l'1,8% mentre Luca Teodori, che correva con la lista Lealtà, Coerenza, Verità, si è fermato all'1,2%.