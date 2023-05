Elezioni Ragusa 2023: data, candidati sindaco e come si vota A Ragusa, il 28 e 29 maggio, si terranno le elezioni amministrative per decidere chi sarà il nuovo sindaco: quattro i candidati in corsa, con il centrosinistra che si presenta diviso.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il 28 e 29 maggio si vota a Ragusa per eleggere il nuovo sindaco. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e poi nuovamente fino alle 15 del lunedì, con lo scrutinio che comincerà subito dopo. Trattandosi di elezioni comunali in una città con più di 15mila abitanti, si potrà esercitare il voto disgiunto. Si potranno anche esprimere fino a due preferenze per i consiglieri comunali. L'eventuale ballottaggio, invece, si terrà due settimane dopo, l'11 e il 12 giugno. I candidati in corsa sono quattro in tutto: in campo l'uscente Giuseppe Cassì, civico di area destra, e poi Giovanni Cultrera per il centrodestra, Sergio Firrincieli per il Movimento 5 Stelle e Riccardo Schininà per il centrosinistra.

Elezioni Ragusa 2023, quando si vota: le date e gli orari

A Ragusa si voterà per le elezioni amministrative il 28 e 29 maggio, con i seggi che saranno aperti dalle 7 di domenica alle 23 e poi nuovamente dalle 7 di lunedì alle 15. Dopodiché comincerà lo spoglio, con i risultati che sono attesi già nel pomeriggio, o al più tardi in serata. Se nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta delle preferenze (il 50% più uno), si dovrà procedere al secondo turno di ballottaggio, che eventualmente si terrà l'11 e il 12 giugno con le stesse modalità.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

Anche nella città siciliana, il centrosinistra si presenta diviso con Pd e Movimento 5 Stelle che hanno puntato su candidati diversi. Unito come sempre, invece, il centrodestra. Ecco i quattro nomi in corsa e le liste a loro sostegno:

Giuseppe Cassì, con il sostegno delle liste Ragusa Futura, Peppe CasSìndaco, De Luca per Ragusa, Ragusa Prossima e Ragusa Terra Madre;

Giovanni Cultrera, con il sostegno delle liste Fratelli d'Italia, Forza Italia e Insieme;

Sergio Firrincieli, con il sostegno delle liste Movimento 5 Stelle e Siamo Comunità;

Riccardo Schininà, con il sostegno delle liste Territorio, +Ragusa, Partito Democratico, Generazione Demos e Patto per Ragusa.

Il fac–simile della scheda elettorale per le amministrative a Ragusa

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Alle elezioni comunali ci sono diverse modalità di voto: si può indicare solamente il nome del candidato sindaco, e in questo caso i voti saranno poi redistribuiti tra le liste; si può indicare solo la lista, e in questo caso il voto andrà automaticamente al candidato sindaco sostenuto; si possono indicare entrambi, sia un candidato sindaco e una lista a suo sostegno che un candidato sindaco e una lista che non lo sostiene, in questo caso si applica il voto disgiunto. Infine è possibile esprimere fino a due preferenze per i consiglieri comunali, ma va rispettata la parità di genere: un uomo e una donna.