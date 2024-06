video suggerito

Elezioni Piemonte 2024, i risultati definitivi: vince il centrodestra, Cirio confermato presidente Alberto Cirio è stato riconfermato governatore del Piemonte per un secondo mandato. L’esponente di Forza Italia ha ottenuto oltre il 55% dei voti alle elezioni regionali. “Sono molto orgoglioso. Cercherò di non tradire, naturalmente, le aspettative”, è stato il primo commento alla notizia del risultato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Annalisa Girardi

Il Piemonte resta al centrodestra. Alle elezioni regionali 2024, Alberto Cirio è stato confermato alla presidenza e resterà in carica fino al 2029: nessuna sorpresa insomma per l'esponente di Forza Italia, già dato come favorito nei sondaggi ed emerso subito in vantaggio negli exit poll, con oltre il 50% dei voti, mentre la sfidante di centrosinistra Gianna Pentenero si è fermava attorno al 35%. Terza la candidata del Movimento Cinque Stelle, Sarah Disabato, che però non è riuscita ad arrivare nemmeno alla doppia cifra.

Con lo spoglio delle schede completato in oltre la metà delle sezioni, Cirio si conferma il vincitore di questa tornata elettorale con oltre il 55% dei voti, seguito da Pentenero che si ferma però al 33%. Disabato è al 7,7%. Per quanto riguarda gli altri candidati, Francesca Frediani, sostenuta dalla lista Piemonte Popolare, è all'1,4%, mentre Alberto Cosanzo, della lista Libertà, all'1,1%.

Alberto Cirio vince le elezioni in Piemonte

Alberto Cirio, governatore uscente in Piemonte, si conferma quindi per un nuovo mandato. Nel 2014 era stato eletto con Forza Italia al Parlamento europeo, mentre nel 2019 si era candidato, vincendo, nella sue Regione. Oggi è arrivata la riconferma: "Sono orgoglioso perché siamo riusciti a confermare un governo. In Piemonte non era naturale, se pensiamo a chi mi ha preceduto, tutte persone di valore come Bresso, Chiamparino e Cota furono eletti per un primo mandato, ma non vennero mai confermati. La conferma in Piemonte non era usuale e non era abituale, quindi, di questo vado orgoglioso. Cercherò di non tradire, naturalmente, le aspettative. Ed è quello che io cercherò di fare come già in questi cinque anni", è stato il primo commento di Cirio.

Che poi ha aggiunto: "Il mio primo obiettivo sarà la riforma del sistema delle liste d'attesa in sanità. È un impegno che abbiamo con la nostra coscienza, prima ancora che con i cittadini del Piemonte, perché noi nella nostra coscienza dobbiamo garantire il diritto alla salute a tutti",

Affluenza definitiva al 55% alle elezioni regionali in Piemonte 2024

L'affluenza definitiva in Piemonte alla chiusura dei seggi, domenica 9 giugno alle ore 23.00, si è fermata al 55,3%, in calo rispetto alla tornata elettorale precedente, nel 2019, quando invece si era recato a votare il 63,3% degli aventi diritto.