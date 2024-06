video suggerito

Elezioni Perugia 2024, i risultati definitivi del ballottaggio: Ferdinandi (csx) vince con il 53% Alle 15 di oggi lunedì 24 giugno 2024 sono stati chiusi i seggi per votare al ballottaggio delle elezioni comunali di Perugia: ecco chi è Vittoria Ferdinandi, che da oggi è la prima sindaca della storia di Perugia.

A cura di Pietro Forti

Alle ore 15:00 sono stati chiusi i seggi per votare per il secondo turno delle elezioni comunali di Perugia: è stato possibile votare dalle 7:00 alle 23:00 di ieri domenica 23 giugno e dalle 7:00 alle 15:00 di oggi lunedì 24 giugno 2024. Sono iniziate immediatamente le operazioni di scrutinio e a breve conosceremo chi sarà la sindaca eletta di Perugia e quale sarà la composizione del nuovo Consiglio comunale. Vittoria Ferdinandi, candidata del centrosinistra, è stata eletta come prima sindaca di Perugia con il 53% dei voti. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha già chiamato la neo sindaca perugina per congratularsi.

Ballottaggio comunali Perugia 2024, affluenza definitiva al 60%

Per i comuni maggiori, ovvero quelli con più di 15mila abitanti, a Perugia si è votato per il ballottaggi dalle 7 alle 23 di ieri e dalle 7 alle 15 di oggi. I dati dell'affluenza di ieri sono stati del 15,54% alle ore 12, del 38,10% alle ore 19 e del 48,58% alle 23; oggi è stato diffuso solo il dato definitivo delle 15, pari al 60,64%, uno dei dati più alti in Italia tra gli oltre cento comuni italiani chiamati alle urne per il secondo turno delle comunali.

Come ampiamente previsto, ad arrivare al ballottaggio erano state le candidate del centrosinistra e del centrodestra. Esce sconfitta dal ballottaggio Margherita Scoccia. Il centrodestra governava nel capoluogo dal 2014 con Andrea Romizi, il primo sindaco non di sinistra della storia repubblicana del Comune di Perugia e segretario di Forza Italia in Umbria. Scoccia arriva dalla sua giunta, in cui è assessora all'urbanistica di Perugia. La candidata è appoggiata dai tre partiti della coalizione di centrodestra (Fare Perugia – Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) e da altre liste civiche: Progetto Perugia, da cui vengono due assessori dell'attuale giunta di Andrea Romizi; Perugia Civica, Perugia Amica, Futuro Giovani e Udc – Unione di Centro. Il centrodestra governava non solo a Perugia: in Umbria dal 2019 è presidente Donatella Tesei della Lega, il cui mandato scade a novembre.