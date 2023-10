Elezioni in Trentino e in Alto Adige, chiusi i seggi: spoglio in corso a Bolzano, domani a Trento I seggi hanno chiuso sia in Alto Adige che nella Provincia di Trento, dove sono in corso le elezioni: lo spoglio comincerà tra questa sera e domattina.

A cura di Tommaso Coluzzi

I seggi hanno chiuso sia in Alto Adige che in Trentino. Le elezioni per eleggere i presidenti delle province autonome sono concluse ed è il momento dello spoglio: a Bolzano si parte già questa sera, dopo che lo stop al voto è arrivato alle 21, mentre a Trento – dove si è votato fino alle 22 – bisognerà aspettare domani mattina. Per quanto riguarda l'Alto Adige, alla chiusura dei seggi il primo dato che arriva è l'affluenza, in calo rispetto alle elezioni del 2018: si passa dal 73,9% di cinque anni fa al 71,5% di oggi.

L'Alto Adige arriva al voto con il partito più rappresentativo, il Südtiroler Volkspartei, fortemente diviso da lotte interne. Cinque anni fa, per poter governare – visto che la legge proporzionale prevede che non si voti direttamente per l'elezione del presidente – il partito che rappresenta i cittadini di madrelingua tedesca si è alleato con la Lega. Ora, secondo le prime indiscrezioni, si potrebbe prospettare un avvicinamento a Fratelli d'Italia.

In Trentino, invece, il centrodestra ripropone il presidente uscente Maurizio Fugatti, della Lega, con l'appoggio di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Diviso il centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle che punta su Alex Marini e l'alleanza che comprende Partito Democratico, Azione, Italia Viva e l'alleanza Verdi e Sinistra che ha scommesso su Francesco Valduga. Outsider l'ex senatore della Lega, Sergio Divina, appoggiato da tre civiche. Lo spoglio in Trentino, però, comincerà domattina.