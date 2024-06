video suggerito

Elezioni Europee 2024, chi sono gli eletti in Italia: l’elenco dei nuovi europarlamentari per partito Con le elezioni europee 2024 l’Italia eleggerà 76 eurodeputati. Molti leader di partito si sono candidati e hanno ricevuto tante preferenze, ma rinunceranno al loro seggio. Il partito che ha eletto più deputati è Fratelli d’Italia, con 25 europarlamentari. Vediamo nel dettaglio chi saranno i rappresentati dell’Italia nel prossimo Parlamento europeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Capponi

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo i risultati delle elezioni europee 2024, l'Italia eleggerà 76 eurodeputati nel prossimo Parlamento europeo. Per colpa dei ritardi causati da un caos del sistema informatico nella sezione di Roma, non sono ancora disponibili i dati di tutte le liste. Il riparto dei seggi è quindi quasi definitivo, ma mancano ancora alcuni dettagli, legati anche al ricalcolo proporzionale dei voti decimali. Per questo motivo, ad esempio, Forza Italia dovrebbe ottenere un seggio in più del Movimento 5 Stelle, pur avendo ottenuto qualche voto in meno (9,6% contro il 9,9% del partito di Conte).

Fratelli d'Italia avrà 24 o 25 seggi e sarà il terzo partito più rappresentativo del prossimo Europarlamento (dietro alla Cdu e al Rassemblement National). Il Pd dovrebbe averne 21 (o 20). Seguono Forza Italia con 9 deputati (uno di questi in quota Südtiroler Volkspartei, il partito apparentato a FI che rappresenta gli altoatesini), Movimento 5 Stelle e Lega con 8 e Alleanza Verdi e Sinistra con 6 europarlamentari. Ecco la lista degli eurodeputati italiani per la prossima legislatura.

I nomi dei 24 deputati di Fratelli d'Italia: sarà terzo partito in Europa

Fratelli d'Italia ha ottenuto il 28,8% dei voti a livello nazionale e ha eletto 24 eurodeputati. Nel prossimo Parlamento europeo, FdI (che appartiene al gruppo dei conservatori e riformisti Ecr) sarà il terzo partito più numeroso, dietro solo ai cristiano-democratici tedeschi (la coalizione CDU/CSU) e al Rassemblement National di Marine Le Pen, vera vincitrice di queste elezioni. Giorgia Meloni ha ottenuto più preferenze di tutti – circa 2,3 milioni di preferenze, spalmate su tutte le circoscrizioni – ma non andrà a Strasburgo. Ecco tutti gli eurodeputati di Fratelli d'Italia:

Carlo Fidanza

Mario Mantovani

Giovanni Crosetto

Lara Magoni

Pietro Fiocchi

Mariateresa Vivaldini

Paolo Inselvini

Elena Donazzan

Stefano Cavedagna

Sergio Berlato

Alessandro Ciriani

Daniele Polato

Nicola Procaccini

Marco Squarta

Carlo Ciccioli

Antonella Sberna

Francesco Torselli

Alberico Gambino

Francesco Ventola

Denis Nesci

Michele Picaro

Chiara Gemma

Giuseppe Milazzo

Ruggero Razza

L'elenco degli eletti del Partito Democratico (21 seggi): il più votato al Sud

Il Partito Democratico dovrebbe aver eletto 21 eurodeputati. Vediamo quali sono:

Cecilia Strada

Giorgio Gori

Alessandro Zan

Pierfrancesco Maran

Irene Tinagli

Brando Benifei

Stefano Bonaccini

Alessandra Moretti

Elisabetta Gualmini

Dario Nardella

Matteo Ricci

Nicola Zingaretti

Camilla Laureti

Antonio Decaro

Lucia Annunziata

Raffaele Topo

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Georgia Tramacere

Giuseppe Lupo

Annalisa Corrado

Marco Tarquinio

Gli eletti di Forza Italia (8+1): un seggio in più dei 5 Stelle

Ecco gli eurodeputati di Forza Italia. Dovrebbero essere 9, considerando anche Herbert Dorfmann (Svp), al quarto mandato.

Letizia Moratti (se rinunciasse al suo seggio, la sostituirebbe Paolo Damilano)

Flavio Tosi (in attesa di conferma)

Massimiliano Salini

Salvatore De Meo

Fulvio Martusciello

Giuseppina Princi

Edmondo Tamajo

Marco Falcone

Herbert Dorfmann (Svp)

Gli eletti del Movimento 5 Stelle (8): perde 6 deputati rispetto al 2019

Pasquale Tridico

Carolina Morace

Gaetano Pedullà

Sabrina Pignedoli

Valentina Palmisano

Mario Furore

Giuseppe Antoci

Gianluca Ferrara

I nomi degli eletti della Lega (8): nel 2019 ottenne il 34% e furono eletti 28 deputati

Roberto Vannacci

Isabella Tovaglieri

Raffaele Stancanelli

Angelo Ciocca

Paolo Borchia

Aldo Patriciello*

Anna Maria Cisint*

Silvia Sardone*

Susanna Ceccardi*

*Il generale Roberto Vannacci è stato eletto in più circoscrizioni. Ne deve scegliere una e in base alla sua scelta uno degli ultimi quattro resterà fuori.

Alleanza Verdi e Sinistra (6): Ilaria Salis la più votata

Ilaria Salis

Mimmo Lucano

Ignazio Marino

Francesco Borrelli*

Leoluca Orlando*

Benedetta Scuderi*

Cristina Guarda*

*La conferma dipende dalla scelta di Ilaria Salis e Mimmo Lucano che sono stati rispettivamente eletti in 2 e 4 circoscrizioni. Uno dei nomi resterà fuori.