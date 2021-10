Elezioni comunali, fino a che ora si vota: quando arriveranno exit poll e risultati Sarà possibile votare fino alle ore 15 nell’ultimo giorno delle elezioni comunali 2021. Nel pomeriggio sono attesi i primi dati: prima gli exit poll, non appena inizieranno gli spogli nei vari seggi elettorali, e poi le proiezioni che saranno elaborate e diffuse nel corso del pomeriggio. Per i risultati definitivi, invece, bisognerà attendere la chiusura degli spogli in tutte le sezioni.

A cura di Giuseppe Pastore

Poche ore separano dalla chiusura dei seggi elettorali per le elezioni comunali 2021. Sono 1.157 i Comuni al voto, compresi sei capoluoghi di Regione in cui è massima l'attenzione per l'elezione dei nuovi sindaci: da Roma a Torino, passando per Napoli, Milano, Bologna e Trieste. In Calabria si vota anche per elezioni regionali, mentre a Siena e a Roma l'appuntamento elettorale riguarda anche le elezioni suppletive per i seggi vacanti alla Camera dei Deputati. Alle ore 15 si chiuderanno tutte le operazioni di voto e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede elettorali. I primi exit poll, come da tradizione, saranno diffusi in contemporanea all'inizio degli spogli, mentre bisognerà attendere un po' per conoscere le proiezioni. Vediamo, allora, quando arriveranno i primi dati delle amministrative 2021.

Fino a che ora si vota alle elezioni amministrative 2021

Nella giornata di oggi i seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e gli elettori potranno votare fino alle ore 15. Ieri, invece, la chiusura delle operazioni di voto era fissata alle ore 23. Subito dopo la chiusura dei seggi avrà inizio lo spoglio delle schede che potrebbe essere rinviato di qualche minuto nei seggi in cui, all'orario di chiusura, siano ancora presenti elettori che non abbiano votato. Il presidente, in questo caso, può ammettere al voto i cittadini in attesa (che si trovano all'interno o all'esterno del seggio), invitando il segretario a prenderne nota. Lo spoglio inizierà, quindi, a partire dal momento in cui si saranno concluse le operazioni di voto per tutti gli elettori in coda.

Quando arriveranno gli exit poll e le proiezioni

Gli exit poll, cioè i sondaggi realizzati intervistando i cittadini all'uscita dei seggi, dovrebbero arrivare intorno alle ore 15, in contemporanea con l'inizio degli scrutini nelle varie sezioni. In questo modo, ci si potrà fare un'idea sull'andamento del voto nelle varie città, ma gli exit poll restano puramente indicativi rispetto all'esito che le amministrative potranno avere. Per conoscere dati più vicini alla realtà, bisognerà attendere che inizi lo spoglio. Con lo scrutinio delle prime schede elettorali, infatti, si potranno elaborare le prime proiezioni che, presumibilmente, verranno diffuse nel pomeriggio, non appena saranno state scrutinate abbastanza schede nelle varie sezioni. In ogni caso, exit poll e proiezioni saranno costantemente aggiornati nel corso della giornata.

Leggi anche Elezioni comunali a Bologna, il centrodestra punta sul civismo di Battistini per raggiungere Lepore

Quando arriveranno i risultati delle elezioni 2021

I risultati definitivi delle elezioni 2021 saranno diffusi solo a chiusura dello spoglio di tutti i seggi elettorali nelle varie sezioni. Sarà importante conoscere con esattezza le percentuali di voto ottenute nei Comuni da liste e candidati per l'attribuzione dei seggi nei Consigli comunali e, soprattutto, per avere un quadro delle città che dovranno tornare alle urne per il secondo turno. Nei Comuni con più di 15mila abitanti, infatti, se nessuno dei candidati sindaco dovesse vincere al primo turno, ottenendo il 50% + 1 di preferenze, si andrà al ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.