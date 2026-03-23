Quando arrivano gli exit poll al Referendum sulla Giustizia e dove seguire i risultati in tv

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Referendum sulla giustizia 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca poco alla chiusura delle urne per il Referendum sulla Giustizia 2026. I cittadini che ancora non l'hanno fatto hanno tempo fino alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, per esprimere la propria preferenza per il Sì o per il No. Subito dopo comincerà lo spoglio delle schede e arriveranno i primi exit poll e proiezioni. I dati su affluenza e risultati del referendum saranno disponibili online su Eligendo e sull'app Eligendo Mobile, ma sarà possibile seguirli anche in diretta tv, dagli speciali della RAI e di Skytg24 all'attesa Maratona Mentana su La7, a partire dalle 13.30.

A che ora arrivano i primi exit poll al Referendum sulla Giustizia 2026

Oggi, lunedì 23 marzo, le urne per il referendum sulla Giustizia chiuderanno alle 15. Poi comincerà lo spoglio delle schede e subito dopo arriveranno i dati sull'affluenza, le prime proiezioni ed exit poll che saranno disponibili già nel primo pomeriggio. Il Viminale fornirà i dati aggiornati in tempo reale sulla piattaforma Eligendo.

Quando sapremo i risultati definitivi del voto al Referendum

Non c'è un orario preciso per i risultati definitivi. Si può pensare che nel tardo pomeriggio sapremo chi ha vinto tra il Sì e il No ma molto dipenderà anche dalla distanza dei due schieramenti. Se è molto ravvicinata i risultati definitivi potrebbero arrivare nella tarda serata di lunedì o addirittura martedì mattina quando saranno scrutinate tutte le schede.

Si ricordi che quello in corso è un referendum su una riforma costituzionale, e quindi non prevede un "quorum" per la validità del risultato: vincerà chi totalizzerà anche un solo voto in più, indipendentemente dal dato dell'affluenza definitiva.

Dove seguire i risultati del Referendum sulla Giustizia in tv: gli speciali in programma

Tanti sono gli speciali da poter seguire in tv in diretta per conoscere i risultati del Referendum sulla Giustizia. Su Rai1 andrà in onda lo speciale del Tg1 dalle 14.50 fino alle 17.15, su Rai2 dalle 17 alle 18.30 e, successivamente, dalle 21 alle 23.15 e su Rai3 dalle dalle 14.50 alle 16.30. Anche su RaiNews24 alle 14.45 andrà in onda uno Speciale Referendum condotto da Sara Mariani, con Francesca Biagiotti, e alle 18 condotto da Giancarlo Usai.

Grande attesa per la Maratona del Tg La7 con Enrico Mentana a partire dalle 14.15 con ospiti in studio e collegamenti degli inviati dalla sede del Viminale e da quelle dei partiti. Speciali in diretta andranno in onda anche su Skytg24 a partire dalle 14.30 e su Mediaset, dove alle 14.55 e poi alle 21.3o andranno in onda speciali della trasmissione Quarta Repubblica.