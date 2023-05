Elezioni Catania 2023, lo spoglio e i risultati in diretta: Trantino (cdx) molto avanti negli exit poll Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali a Catania 2023 ha preso il via. I seggi sono stati aperti domenica 28 maggio e oggi, lunedì 29 maggio 2023. Nei sondaggi il candidato del centrodestra, Enrico Trantino, era favorito rispetto a quello di centrosinistra e M5s, Maurizio Caserta. I primi exit poll stanno confermando questa ipotesi.

È iniziato lo spoglio delle schede per le elezioni comunali a Catania 2023. Il voto si è tenuto tra domenica 28 maggio e oggi, lunedì 29 maggio 2023. La conta è iniziata: se nessuno dei candidati riuscirà a raggiungere il 50% più uno dei voti, si terrà un secondo turno di ballottaggio tra i due con il maggior numero di preferenze domenica 11 e lunedì 12 giugno. A giudicare dagli exit poll, però, potrebbe non essercene bisogno.

Tra i candidati il favorito prima del voto era Enrico Trantino, a cui i sondaggi assegnavano il 43% circa dei voti. Al secondo posto si piazzava invece il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, Maurizio Caserta, con il 37% circa. Gli altri nomi sulla scheda erano quelli di Vincenzo Drago, Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Lipera, Maurizio Loritto, Gabriele Savoca, Lanfranco Zappalà. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri, pubblicato alle 23, indicava che si era recato ai seggi il 40% degli aventi diritto.

Alle elezioni comunali di Catania 2023 è andato a votare oltre il 40% degli elettori. Questa è l'unica informazione disponibile al momento, dato che l'ultimo dato sull'affluenza di ieri indicava proprio il 40%. La media nazionale, nella prima fase di queste amministrative che si è tenuta due settimane fa, si è attestata al 59%: circa due punti più bassa rispetto alle scorse elezioni, nel 2018. Quell'anno, a Catania, l'affluenza definitiva era stata del 53,1%.

Al momento, un exit poll realizzato da Noto sondaggi indica che Enrico Trantino, candidato del centrodestra, avrebbe ottenuto circa il 56-60% dei voti. Un dato che basterebbe abbondantemente per raggiungere l'elezione al primo turno: in Sicilia, infatti, è sufficiente il 40% per risultare eletti senza ballottaggio. Sempre secondo le proiezioni, al secondo posto ci sarebbe quindi il candidato di centrosinistra e M5s, Maurizio Caserta, con il 27,5-31,5% dei voti circa.

L'ultimo sondaggio relativo alle elezioni comunali di Catania 2023, pubblicato il 29 aprile, era quello della società di statistica Bidimedia. La stima vedeva al primo posto il candidato del centrodestra, Enrico Trantino, con il 42,7% dei voti. Il risultato migliore tra i candidati, ma decisamente lontano dalla soglia del 50% necessaria per vincere al primo turno.

Al secondo posto, per Bidimedia, si piazzava Maurizio Caserta – centrosinistra e Movimento 5 stelle – con il 36,5%. In un eventuale ballottaggio, quindi sarebbe stato Caserta lo sfidante di Trantino. Non solo, ma il sondaggio indicava anche il possibile risultato di questo secondo turno: Caserta avanti, con il 53%, contro il 47% di Trantino.

Per quanto riguarda gli altri candidati, al terzo posto nel sondaggio si piazzava Gabriele Savoca con il 5,5% dei voti, seguito da Lanfranco Zappalà con il 4,7% e Giuseppe Lipera con il 4,5%. Infine Giuseppe Giuffrida con il 2% e Vincenzo Drago con lo 0,9% dei votanti.

Alle elezioni amministrative di Catania 2023, i candidati favoriti secondo i sondaggi sono due: Enrico Trantino, sostenuto dal centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia), e Maurizio Caserta sostenuto da Partito democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 stelle.

Ci sono, però, anche altri candidati sulla scheda. Da Gabriele Savoca, della lista Sud chiama Nord di Cateno De Luca, a Lanfranco Zappalà, oltre a Giuseppe Lipera (del Movimento popolare catanese), Giuseppe Giuffrida (Catania risorse), Vincenzo Drago (Socialismo democratico) e Maurizio Loritto (Movimento italiano C21).