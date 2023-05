Elezioni Catania 2023: data, candidati e sondaggi Le elezioni amministrative a Catania avranno luogo il 28 e 29 maggio. I seggi saranno aperti fino alle 15 di lunedì. I candidati sono otto in tutto: i sondaggi indicano come favoriti Enrico Trantino, del centrodestra, e Maurizio Caserta, sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 stelle.

A cura di Luca Pons

Domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023 si terranno le elezioni comunali a Catania. I seggi apriranno domenica alle 7 fino alle 23, poi lunedì dalle 7 alle 15. Sulla scheda ci sarà la possibilità di indicare un candidato sindaco e una lista. Alle elezioni amministrative si può scegliere anche il voto disgiunto e indicare una o due preferenze per il Consiglio comunale.

Catania ha più di 15mila abitanti, perciò se nessuno dei candidati supererà il 50% dei voti si andrà al ballottaggio. In tal caso, il secondo turno sarà il 11 e 12 giugno. Tra i candidati non c'è il sindaco uscente, dato che da gennaio 2023 è stato nominato un commissario straordinario, Piero Mattei. I candidati favoriti dai sondaggi sono Maurizio Caserta per il centrosinistra e il Movimento 5 stelle e Enrico Trantino per il centrodestra. Gli altri candidati sono: Vincenzo Drago, Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Lipera, Gabriele Savoca, Maurizio Loritto e Lanfranco Zappalà.

Elezioni Catania 2023, quando si vota: le date e gli orari

Le elezioni a Catania si svolgeranno nell'arco di due giorni: domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023. I seggi apriranno domenica 28 alle ore 7, e non chiuderanno fino alle 23. Il giorno dopo, lunedì 29 maggio, si potrà votare a partire dalle 7 e fino alle 15.

Se nessuno dei candidati e delle candidate otterrà il 50% più uno dei voti al primo turno, si terrà il ballottaggio tra i due che hanno avuto più voti. Questo avrà luogo domenica 11 e lunedì 12 giugno. Gli orari saranno gli stessi: la domenica dalle 7 alle 23, e il lunedì dalle 7 alle 15. In entrambi i casi, lo spoglio avrò inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

I due candidati considerati favoriti secondo i sondaggi sono Enrico Trantino per il centrodestra e Maurizio Caserta per centrosinistra e Movimento 5 stelle. Ci sono altre sei persone candidate. Ecco l'elenco completo, in ordine alfabetico:

Maurizio Caserta, liste Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista per Catania, Con Bianco per Catania, È l'ora del popolo

Vincenzo Drago, lista Socialismo democratico Psdi

Giuseppe Giuffrida, lista Catania risorse

Giuseppe Libera, lista Movimento popolare catanese

Maurizio Loritto, lista Movimento italiano C21

Gabriele Savoca, De Luca per Catania, Sud chiama Nord

Enrico Trantino, liste Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Trantino sindaco, Prima l'Italia, Noi con la Sicilia, Grande Catania, Democrazia cristiana

Lanfranco Zappalà, lista Lanfranco Zappalà

Sondaggi politici per le elezioni di Catania 2023

L'ultimo sondaggio relativo alle comunali di Catania è realizzato da Bidimedia e pubblicato il 29 aprile. Ad essere avvantaggiato sarebbe Enrico Trantino, del centrodestra, con il 42,7%. Al secondo posto, invece, si piazzerebbe Maurizio Caserta, sostenuto da centrosinistra e M5s, con il 36,5%. Seguirebbero poi Gabriele Savoca con il 5,5%, Lanfranco Zappalà con il 4,7%, Giuseppe Lipera con il 4,5%, Giuseppe Giuffrida con il 2% e Vincenzo Drago con lo 0,9%. Tuttavia, il sondaggio Bidimedia mostra che al secondo turno il risultato si ribalterebbe: Maurizio Caserta, infatti, otterrebbe il 53% contro il 47% di Trantino.

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Per le elezioni comunali, è possibile esprimere il voto disgiunto: cioè si può votare per un candidato sindaco e anche per una lista che sostiene un altro candidato. Se invece si traccia una croce solo sul nome del sindaco, il voto viene automaticamente assegnato anche alle liste che lo appoggiano. Se si sceglie solo il simbolo di una lista, il voto va in automatico al candidato sindaco sostenuto da quella lista.

È possibile esprimere anche una o due preferenze, e per farlo basta scrivere il nome della persona o delle persone scelte. Se si vogliono indicare due preferenze, bisogna rispettare la parità di genere: devono essere un uomo e una donna, non possono essere né due uomini né due donne.