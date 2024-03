Elezioni Basilicata 2024: trovato l’accordo, Piero Marrese è il candidato del centrosinistra Il centrosinistra ha trovato l’accordo sul nome da candidare per le Regionali in Basilicata. Le forze politiche del campo democratico, progressista ed ecologista hanno indicato all’unanimità in Piero Marrese, presidente della provincia di Matera, il candidato alla presidenza della Regione per le elezioni del prossimo 21 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stato trovato e annunciato nel pomeriggio di oggi l’accordo su Piero Marrese, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni in Basilicata. Le forze politiche del campo democratico, progressista ed ecologista della Basilicata si sono riunite e hanno indicato all'unanimità in Marrese il candidato alla presidenza della Regione per le elezioni del prossimo 21 aprile.

È quanto rendono noto Giovanni Lettieri (Pd), Arnaldo Lo Muti (M5S), Gianni Rondinone (Sinistra Italiana), Francesco Alemanni (Europa Verde), Livio Valvano (Psi) e Massimiliano Taratufolo (Più Europa). "La proposta, che resta aperta ad altre forze civiche dello stesso campo che vorranno aderire, ha l'obiettivo di offrire ai cittadini della Basilicata un'alternativa di governo migliore rispetto a quella fallimentare degli ultimi cinque anni dell'amministrazione Bardi – spiegano in una nota -. A partire dalla difesa e dal rilancio della sanità pubblica, distrutta dalla destra, dalla promozione dello sviluppo di qualità e del lavoro, per offrire ai giovani di questa terra di rimanere e tornare, della tutela dell'ambiente e del paesaggio, svenduto dalla destra. La proposta di un amministratore capace e credibile come Piero Marrese, sindaco e Presidente della provincia di Matera, rappresentante l'alternativa di buon governo che serve alla Lucania: concretezza, presenza sul territorio, rinnovamento”.

Il nome di Marrese era uscito in tarda mattinata dal tavolo che ha definito l'ampiezza della coalizione, con Pd, M5s, Avs e socialisti. "Sono state giornate difficili ma che alla fine hanno prodotto un risultato positivo. Siamo soddisfatti di aver raggiunto una condizione che sembrava impossibile raggiungere fino a poche ore fa, in modo convincente con una candidatura di primo livello", quella di Piero Marrese del Pd. Lo dice Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd, sulla Basilicata.

"Noi abbiamo sempre lavorato in modo ostinato per tenere insieme le forze del centrosinistra. Con qualche fatica e qualche inciampo, ci siamo arrivati". "Su Marrese c'è una convergenza ampia di Pd, M5S, Avs, Più Europa, Socialisti. Sostanzialmente il campo progressista che si è presentato in altre regioni: la Basilicata è la quarta dopo Molise, Sardegna e Abruzzo. Questo è lo schema di base. E sono le forze che già hanno eletto Marrese presidente della Provincia di Matera".