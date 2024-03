Caos Regionali, Csx in Basilicata di nuovo alla ricerca di un candidato, in Piemonte Pd e 5S vanno divisi Il campo largo si dissolve per le elezioni regionali in Piemonte: il Pd lancia il proprio candidato, Gianna Pentenero, e il M5s annuncia che andrà da solo. In Basilicata il centrosinistra è alla ricerca di un candidato, dopo la rinuncia di Domenico Lacerenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Il cosiddetto campo largo non ci sarà per le prossime elezioni. Per la tornata elettorale in Basilicata, 21 e 22 aprile, e per quella delle elezioni regionali in Piemonte, 8 e 9 giugno, non ci sarà una coalizione del centrosinistra unita.

Per quanto riguarda le Regionali in Basilicata, ieri è arrivato l'annuncio del ritiro della candidatura da parte di Domenico Lacerenza, candidato indicato da Pd, M5s, Avs e +Europa, dopo le polemiche scoppiate soprattutto all'interno del Pd lucano, ma non solo: "Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito", così il medico oculista ha annunciato il suo passo indietro. Il centrosinistra si ritrova così senza un candidato, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, che devono essere chiuse alle ore 12 di sabato 23 marzo.

"Lacerenza era la persona giusta ma è stato impallinato dai giochi di corrente locali", è l'accusa di Giuseppe Conte, che continua a essere contrario alla candidatura di Angelo Chiorazzo, il quale mercoledì si era ritirato dalla corsa a presidente della Regione per lasciare spazio a Lacerenza. Adesso però l'imprenditore del Terzo Settore, appoggiato da ‘Basilicata casa comune', torna in pista: "Avanti tutta su Chiorazzo", ha scritto il coordinatore lucano dei verdi, Giuseppe Digilio, sui social.

Per Conte dunque resta il no su Chiorazzo, per il rischio di conflitti di interesse, ma anche quello sull'ex dem Marcello Pittella, poi passato ad Azione: "Non appoggeremo famiglie che governano la Basilicata da 40 anni". Dal Pd non sono arrivate ancora prese di posizione pubbliche. Fonti dem lucane hanno fatto sapere che c'è ancora "la volontà di stare insieme". Nel tardo pomeriggio di ieri via social l'ex-presidente della provincia di Potenza, Piero Lacorazza del Pd, si è fatto avanti: "Vista la difficoltà del momento, siamo chiamati ad offrire disponibilità, a mettere a disposizioni idee e conoscenza del territorio. Mi metto al servizio di una comunità con la candidatura a Presidente della Regione. Confrontiamoci". Sul suo nome potrebbero convergere anche i pentastellati, si spiega.

Ma i dem spiegano che su Lacorazza, che con il Pd fu presidente del Consiglio regionale della Basilicata, non esiste nessun accordo, la notizia è "priva di fondamento". Si lavora ancora quindi nel tentativo di trovare per una candidatura unitaria.

Calenda attacca Schlein: "Non risponde al telefono"

Italia viva intanto ha annunciato il suo sostegno al candidato di centrodestra Vito Bardi, e Azione di Carlo Calenda si avvia a fare lo stesso: "Io ho sempre espresso un giudizio positivo su Bardi, nel senso che penso che è un moderato, un uomo delle istituzioni, una persona colta, un europeista, un liberale, come sapete non c'è mai stato un pregiudizio", ha detto oggi Calenda, a margine di una iniziativa di Azione a Potenza. "Tuttavia per noi è sempre importante esperire ogni tentativo di mettere insieme le opposizioni. Al momento ogni tentativo di contatto è fallito, ma ripeto, sarà la direzione a prendere le decisioni".

Nei giorni scorsi Calenda aveva attaccato Schlein e Conte, accusandoli di aver escluso deliberatamente Azione dalle trattative per il candidato unitario in Basilicata: "Da ieri pomeriggio, dal ritiro del candidato di 5 Stelle e del Pd, abbiamo cercato Elly Schlein, il Pd, per capire qual è il loro intendimento in Basilicata, com'è giusto fare, essendo noi forze di opposizione. Con grande sconcerto, non siamo riusciti a parlare con nessuno. Al momento non c'è nessuna idea di cosa il Pd voglia fare, mi risulta che sta cercando di ricomporre con il M5s un asse su un'altra candidatura", ha detto ancora Calenda da Potenza: "Quello che sappiamo è che oggi non c'è in questa regione un'alternativa all'offerta della destra, perché la sinistra si è incartata e non risponde al telefono".

In Piemonte Pd e M5s andranno divisi

Il cosiddetto campo largo si sfalda anche in Piemonte: ieri il Partito Democratico, dopo giorni di trattative, ha annunciato la candidatura alle regionali dell'assessora del Comune di Torino Gianna Pentenero, una scelta che ha fatto infuriare il M5s, che ha stigmatizzato "il cambio di passo e di metodo", una mossa "che cozza con il dialogo". Per questo i pentastellati hanno annunciato l'avvio di un percorso in solitaria per la scelta di un proprio candidato. In una nota a firma di Sarah Disabato, coordinatrice regionale e capogruppo M5s Piemonte, Sean Sacco e Ivano Martinetti, consiglieri regionali M5s Piemonte, della senatrice M5s Elisa Pirro e dei deputati Chiara Appendino e Antonino Iaria, si legge che "Alla luce di tutto questo, nei prossimi giorni il Movimento 5 Stelle illustrerà il proprio programma elettorale e avvierà il percorso per la scelta del proprio candidato presidente, convinto che il nodo per far voltare pagina al Piemonte sia quello di un'agenda programmatica all'altezza della volontà di cambiamento richiesta dai cittadini", concludono.

Calenda ironizza sui social: "Funziona questa partnership", postando le notizie della rottura tra Pd e M5s in Piemonte.