video suggerito

Elezioni Bari 2024, i risultati del ballottaggio e lo spoglio in diretta: Leccese sarà il nuovo sindaco Sono le 15 e si sono appena chiusi i seggi delle elezioni comunali di Bari. Ieri, domenica 23 giugno e oggi, lunedì 24, i cittadini del capoluogo pugliese si sono recati alle urne per il ballottaggio tra Vito Leccese (Pd) e Fabio Romito (cdx). Dalle prime previsioni Leccese risulta in vantaggio con il 70%, dietro Romito al 29%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, lunedì 24 giugno 2024, alle ore 15:00 si sono chiusi i seggi per il ballottaggio alle elezioni comunali di Bari. A breve cominceranno le operazioni di scrutinio per l'elezione del sindaco di Bari e per il rinnovo del consiglio comunale. A contendersi la poltrona di primo cittadino ci sono il candidato dem, Vito Leccese, e l'avversario del centrodestra, Fabio Romito. L'ultimo dato sulla partecipazione al voto registra un'affluenza del 41%.

Al primo turno, che si è svolto l'8 e il 9 giugno, Leccese aveva raccolto il 47% delle preferenze, mentre Romito si era fermato al 29 %. Le prime proiezioni mostrano Leccese in vantaggio con il 70%, mentre Romito è dato al 29%. Per i risultati definitivi però, occorrerà attendere lo spoglio delle schede nelle diverse sezioni. Il nome del nuovo sindaco del capoluogo pugliese, quindi, si scoprirà probabilmente in tarda serata.

Oltre a Bari, oggi si vota per il secondo turno anche a Campobasso, Firenze, Perugia, Potenza e in molti altri Comuni italiani.

Ballottaggio elezioni Bari 2024, affluenza al 41%: lo spoglio per i risultati

Secondo gli ultimi dati sull'affluenza, al ballottaggio per le elezioni comunali di Bari si sono recati alle urne il 41% degli elettori, in calo rispetto all'ultima rilevazione, il 61%, registrata al primo turno. Si poteva votare ieri, domenica 23, dalle 7 alle 23 e oggi, lunedì 24 dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura dei seggi è cominciato lo scrutinio delle schede elettorali e a breve arriveranno le prime previsioni. Per scoprire chi vincerà le elezioni a Bari bisognerà però, aspettare la conclusione delle operazioni di spoglio.

Chi sono i candidati sindaco al ballottaggio alle comunali a Bari 2024

A Bari si sfidano al secondo turno Vito Leccese, candidato del Partito democratico e Fabio Romito, per il centrodestra. Il nome scelto dal Movimento 5 Stelle invece, Michele Laforgia, non è riuscito a passare al primo turno, fermandosi al 21%. Indietro anche gli altri due candidati, Sabino Mangano con la lista Oltre e il civico Nicola Sciacovelli.