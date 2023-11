Edi Rama risponde al Pd: “Noi fuori dal PSE? Se aiutare l’Italia non è di sinistra, pazienza!” Il premier albanese Edi Rama commenta le indiscrezioni di stampa secondo cui il Partito democratico avrebbe chiesto di espellere il Partito socialista albanese dal PSE (ipotesi poi smentita dai dem, che hanno comunque posto una questione politica): “Aiutare l’Italia non è di sinistra? Pazienza, è il minimo che l’Albania potesse fare”.

A cura di Annalisa Girardi

"Se aiutare l'Italia non è di sinistra, pazienza!". Risponde così il primo ministro albanese, Edi Rama, alle indiscrezioni di stampa secondo cui il Partito democratico avrebbe spinto per cacciare il Partito socialista albanese da quello europeo, dal PSE. Ipotesi poi smentita dallo stesse responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, che ha detto: "Non c'è richiesta formale di espulsione, ma questione di compatibilità con i principi del Pse". La precisazione è arrivata dal congresso del Pse in corso a Malaga tra oggi e domani. Ieri Repubblica aveva riportato la notizia secondo cui Provenzano, proprio in sede del vertice dei socialisti, avrebbe chiesto l'espulsione del partito albanese; ma il deputato dem ha poi puntualizzato che non sarebbe stata avanzata alcuna richiesta formale. Il punto politico però c'é: la compatibilità dell'accordo sottoscritto dall'Albania con il governo di Giorgia Meloni con i principi e i valori del Pse.

"Si e sparsa sui giornali la notizia che gli amici del PD italiano volevano espellermi dal Partito Socialista Europeo e poi con un certo ritardo loro stessi hanno smentito, ma sottolineando che l’accordo che l’Albania ha fatto con il governo italiano è gravemente sbagliato su tutti i punti di vista – esattamente la stessa cosa che dicono i tanti PD della destra albanese che lottano per il diritto allo stesso nome dopo susseguenti spaccature", ha commentato su X il premier albanese.

Per poi ribadire che tendere la mano all'Italia, dal suo punto di vista, non solo non sia una cosa sbagliata, ma sia il minimo che l'Albania possa fare: "A me mancherà sicuramente la capacità di vedere i tanti punti di vista di tutti questi PD, ma in pieno rispetto del PD italiano vorrei ripetere il mio unico punto di vista: Cercare di aiutare l’Italia in questa situazione, dove nessuno in Europa sembra avere una soluzione condivisibile da tutti forse non è il massimo, ma è sicuramente il minimo che l’Albania deve e può fare! Se poi questo non è di sinistra in Italia, pazienza, sembra che non è neanche di destra in Albania. Forse è semplicemente giusto".

Rama non sarà presente al summit di Malaga per altri impegni istituzionali. Nel tweet ha spiegato: "Mi dispiace che non posso confrontarmi con gli amici italiani al Summit del PSE a Malaga, perché sono al Forum della Pace a Parigi, ma auguro che dalla discussione sul sempre più spinoso tema del immigrazione ne esca fuori la buona concreta e condivisa risposta che l’Europa attende da oramai tanti anni".