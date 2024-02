È morto l’ex ministro della Cultura, Antonio Paolucci: è stato anche direttore dei Musei Vaticani Si è spento a Firenze, all’età di 85 anni, Antonio Paolucci. Ex ministro dei Beni Culturali durante il governo di Lamberto Dini, è stato anche sovrintendente del polo museale Firenze e direttore dei Musei Vaticani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È morto Antonio Paolucci, ex ministro dei Beni Culturali durante il governo di Lamberto Dini. Si è spento a Firenze all'età di 85 anni. Classe 1939, tra i più stimati storici ed esperti d'arte italiani, Paolucci era originario di Rimini. È stato anche sovrintendente del polo museale Firenze e direttore dei Musei Vaticani.

"La scomparsa di Antonio Paolucci crea un grande vuoto nel mondo della cultura. Profondissimo conoscitore della storia dell'arte, museologo di fama mondiale, colpiva per la cristallina chiarezza del suo pensiero": è l'omaggio di Eike Schmidt, ex direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, ora alla guida del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli. "Era questa la chiave della sua capacità di comunicare a tutti pensieri altissimi e concetti complessi, rendendoli accessibili. E della grande umanità con cui ha saputo guidare e ispirare i colleghi nel loro lavoro, me incluso. È stato per me un onore poter sempre contare sui suoi consigli e sul suo esempio", ha aggiunto.

Paolucci si era laureato in storia dell'arte nel 1964 con Roberto Longhi e aveva iniziato la sua carriera al ministero dell'Istruzione – che all'epoca deteneva le competenze poi passate al ministero della Cultura – come sovrintendente, un incarico che aveva ricoperto a Venezia, Verona, Mantova e infine a Firenze. Proprio in Toscana è stato nominato anche Direttore regionale per i Beni culturali, nonché Accademico ordinario dell'Accademia delle arti del disegno di Firenze.

Tra il 1995 e il 1996 è stato ministro per i Beni culturali e ambientali durante il governo Dini. L'anno successivo, nel 1997, è stato nominato commissario straordinario per il restauro della Basilica di San Francesco ad Assisi dopo il terremoto che ha colpito Umbria e Marche. Dieci anni più tardi, nel 2007, è stato nominato da Papa Benedetto XVI direttore dei Musei Vaticani, incarico che ha detenuto fino al 1 gennaio 2017.