Due per mille, dagli italiani oltre 20 milioni ai partiti: di questi oltre 7 donati al Pd, 3 a FdI Dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli italiani emergono oltre 20 milioni di euro ai partiti politici donati attraverso il 2 per mille. Oltre 7 milioni vanno al Pd, altri 3 milioni a Fratelli d’Italia.

A cura di Annalisa Girardi

Oltre 20 milioni di euro ai partiti politici attraverso il 2 per mille, di cui oltre un terzo è stato donato al Partito democratico: è il dato emerso dalle dichiarazioni dei redditi degli italiani che riguarda l'anno 2021, pubblicato dal ministero dell'Economia. In realtà delle oltre 41 milioni di dichiarazioni, solo 1,43 milioni indicavano di destinare il 2 per mille dell'Irpef ai partiti. Per la precisione, il gruzzolo arrivato alle forze politiche in questo modo (sono 29 quelle iscritte all'apposito registro) è pari a 20,4 milioni di euro.

In cima alla classifica troviamo il Partito democratico, verso cui sono state fatte la maggior pare delle donazioni (il 33,2% del totale). Nelle casse dei dem sono infatti arrivati 7,3 milioni di euro.

Al secondo posto, invece, c'è Fratelli d'Italia, a cui ha voluto donare il 2 per mille il 16,3% del totale dei contribuenti. Il partito vincitore alle elezioni può così aggiudicarsi 3,1 milioni di euro. A seguire troviamo Azione: nonostante il partito di Carlo Calenda abbia ricevuto la donazione da solo il 3,4% dei contribuenti, ha comunque ricevuto 1,2 milioni di euro. Questo a causa di un meccanismo nella ripartizione del 2 per mille, che ci dice anche come i contribuenti che sostengono il Terzo polo siano i più ricchi. La cifra della donazione indica infatti una maggiore imposta pagata.

Nella lista dei partiti non viene citata solo la Lega di Matteo Salvini, ma anche la "Lega Nord per l'indipendenza della Padania". Insieme, queste due forze politiche sono state indicate dal 9,2% dei contribuenti, ma sempre a causa del meccanismo di ripartizione citato prima, portano a casa 1,6 milioni di euro. A indicare invece Forza Italia nella propria dichiarazione dei redditi è solo il 2,36% dei contribuenti.

Sicuramente dai dati del ministero emerge che la classifica dei partiti per donazioni non è in alcun modo sovrapponibile a quelle fatte dai sondaggi elettorali e basate sui consensi. Articolo 1, infatti, nonostante il risultato alle urne può contare sul contributo del 4,6% dei contribuenti che tradotto in incassi significa quasi 900 mila euro. I Verdi, invece, pur venendo indicati dal 5,3% dei contribuenti arrivano appena a 873 mila euro.