Donald Trump nomina Tilman Fertitta ambasciatore americano in Italia Il presidente eletto Usa Donald Trump ha nominato Tilman J. Fertitta nuovo ambasciatore in Italia: chi è il miliardario di origini siciliane, amico del tycoon.

A cura di Annalisa Cangemi

Il presidente eletto Donald Trump ha nominato Tilman Joseph Fertitta ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Fertitta, di origini siciliane, è nato a Galveston, in Texas, nel 1957. "È un imprenditore di successo, fondatore e costruttore di una delle principali aziende di intrattenimento e immobiliare del nostro Paese, che dà lavoro a circa 50.000 americani", ha spiegato Trump, riferendosi a Landry, il gigante dell'ospitalità di cui è proprietario Fertitta, un impero di 600 ristoranti, alberghi e casinò in tutti gli Stati Uniti.

Il nuovo ambasciatore "ha una lunga storia di contributi alla comunità attraverso numerose iniziative filantropiche, che includono enti di beneficenza per bambini, forze dell'ordine e il settore medico. Inoltre, Tilman è il presidente del Consiglio dei Reggenti dell'Università di Houston, con il mandato più lungo nella storia. È anche proprietario degli Houston Rockets", Ha scritto Trump su Truth Social, facendo le congratulazioni al miliardario texano patron della squadra di pallacanestro.

"È un assoluto onore essere nominato da Donald Trump ambasciatore in Italia, un Paese così straordinario con il suo popolo fantastico, la cultura, la storia e la sua importanza strategica per gli Stati Uniti", ha detto il neo ambasciatore dopo la nomina, che era stata anticipata nelle scorse settimane da Cbsnews.

La scelta di Fertitta arriva dopo che Trump ha espresso la sua stima per Giorgia Meloni, dopo l'incontro avuto con la premier italiana a margine del ricevimento all'Eliseo dopo la cerimonia per la riapertura di Notre Dame il 7 dicembre scorso. "È fantastica, è una leader e una persona fantastica", ha detto in un'intervista il 12 dicembre scorso, aggiungendo di "amare l'Italia" e ribadendo la sua intenzione di lavorare con Meloni una volta tornato alla Casa Bianca. In una precedente intervista parlando di Giorgia Meloni, l'aveva definita "piena di energia".

"Siamo andati d'accordo alla grande", ha detto ancora il tycoon raccontando del loro incontro a Parigi.

Chi è Tilman J. Fertitta, nuovo ambasciatore Usa in Italia

Nato nel 1957 in una famiglia di origini siciliane a Galveston, in Texas, dove il padre Vic che era proprietario di un ristorante di pesce, era insieme a Trump e Elon Musk per il lancio del razzo di Starship lo scorso novembre in Texas. Fertitta, con un patrimonio di 8,4 miliardi di dollari, secondo le stime di Forbes, non ha mai avuto fino ad ora un incarico politico, ma da tempo è un donatore dei repubblicani, ed è stato uno dei finanziatori del comitato di raccolta fondi Save America, il super Pac di Trump, di cui è anche amico personale. Fertitta presiede anche il Board of Regents dell'università di Houston. Come Trump, ha un passato nei reality show, essendo stato conduttore di "Billion Dollar Buyer" show Nbc.