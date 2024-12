video suggerito

A Parigi riapre Notre Dame: alla cerimonia Trump, Zelensky e Meloni. Macron: "È ancora più bella" È stata ufficialmente riaperta la cattedrale di Notre Dame a Parigi, dopo il devastante incendio del 2019. Presenti alla cerimonia inaugurale Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, Donald Trump e Elon Musk e il presidente ucraino Zelensky.

A cura di Ida Artiaco

È festa a Parigi per la riapertura ufficiale di Notre Dame dopo il devastante incendio del 15 aprile 2019. Oggi per la prima volta le famose campane hanno iniziato a risuonare e le porte della cattedrale sono state riaperte dall'arcivescovo di Parigi monsignor Laurent Ulrich che è entrato nell'edificio ed è tornato indietro per accogliere il presidente Emmanuel Macron, la moglie Brigitte e la sindaca Anne Hidalgo.

Il rito di riapertura ha visto l'arcivescovo bussare solennemente alle porte battendo con la croce tre volte e attendere la risposta del tempio gotico, cantato dai cori in all'interno, prima di varcare la soglia. Nello specifico, i cantori di Notre Dame hanno pronunciato il Salmo 121 della Bibbia: "Alzo gli occhi verso i monti; "Da dove verra' il mio aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, creatore del cielo e della terra" – ciascuna delle tre volte l'arcivescovo ha chiesto a Notre Dame di aprire le sue porte.

In apertura del suo discorso il presidente Emmanuel Macron ha espresso tutta la "gratitudine della Francia a quanti hanno salvato, aiuto e ricostruito Notre Dame". Gratitudine ai presenti anche, "nel momento in cui la restituiamo ai fedeli, ai francesi e al mondo intero. Abbiamo deciso di ricostruire con speranza Notre Dame ed è più bella di prima, lo abbiamo fatto in cinque anni", ha continuato il presidente. "Le campane che hanno accompagnato la nostra storia suonano di nuovo. Musica di speranza. A breve anche l'organo", ha detto ancora Macron, citando Saint Louis, Henri IV, Luigi XIII e XIV, Napoleone, Victor Hugo, Claudel, il Generale Leclerc e il Generale De Gaulle.

Presenti alla cerimonia anche la premier italiana Giorgia Meloni e il capo dello Stato Sergio Mattarella, il principe William, il neo presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, accompagnato da Elon Musk, e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

Prima dell'evento di riapertura della cattedrale, proprio Trump e Zelensky hanno avuto un incontro con Macron all'Eliseo: "Proseguiamo l'azione comune per la pace e la sicurezza", ha detto quest'ultimo, aggiungendo: "Stati Uniti, Ucraina e Francia. Insieme in questa giornata storica. Uniti per Notre-Dame", come ha scritto su X.